https://sputnik-georgia.ru/20250228/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-iz-za-lavinoopasnosti-292306840.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта из-за лавиноопасности

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта из-за лавиноопасности

Sputnik Грузия

ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный пропускной пункт на сухопутной границе Грузии и России 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T19:07+0400

2025-02-28T19:07+0400

2025-02-28T19:48+0400

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национальное агентство окружающей среды

верхний ларс

гудаури

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), временно запрещено из-за высокого уровня опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.В частности, запрет на передвижение транспорта действует на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.По данным Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Степанцминда-Ларс осуществляется в безостановочном режиме.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, гудаури, ситуация на военно-грузинской дороге