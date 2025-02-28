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Зеленский сможет остаться у власти лишь через выборы – сопредседатель АдГ
Зеленский сможет остаться у власти лишь через выборы – сопредседатель АдГ
Sputnik Грузия
Лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ) призывает Зеленского назначить президентские выборы, если он все еще планирует продолжить политическую карьеру 28.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Сопредседатель партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Владимир Зеленский – президент войны и попрошайничества, и если он хочет остаться у власти, то ему следовало бы провести новые выборы на Украине, сообщает РИА Новости. Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории за последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины, германия
политика, в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины, германия
Зеленский сможет остаться у власти лишь через выборы – сопредседатель АдГ
10:50 28.02.2025 (обновлено: 11:13 28.02.2025)
Лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ) призывает Зеленского назначить президентские выборы, если он все еще планирует продолжить политическую карьеру
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik.
Сопредседатель партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Владимир Зеленский – президент войны и попрошайничества, и если он хочет остаться у власти, то ему следовало бы провести новые выборы на Украине, сообщает РИА Новости
.
"(Сопредседатель партии) Алиса Вайдель и я критиковали Зеленского как "президента войны и попрошайничества", когда он выступал в бундестаге в июне 2024 года. И наша фракция в полном составе отсутствовала во время его речи. Если он хочет оставаться президентом, он должен был бы провести новые выборы – так, как этого сейчас требует и (президент США – ред.) Дональд Трамп", – сказал он.
Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории за последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США.
Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.