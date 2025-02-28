https://sputnik-georgia.ru/20250228/zelenskiy-smozhet-ostatsya-u-vlasti-lish-cherez-vybory---sopredsedatel-adg-292298542.html

Зеленский сможет остаться у власти лишь через выборы – сопредседатель АдГ

Зеленский сможет остаться у власти лишь через выборы – сопредседатель АдГ

Sputnik Грузия

Лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ) призывает Зеленского назначить президентские выборы, если он все еще планирует продолжить политическую карьеру 28.02.2025, Sputnik Грузия

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политика

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владимир зеленский

дональд трамп

обострение ситуации вокруг украины

германия

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Сопредседатель партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Владимир Зеленский – президент войны и попрошайничества, и если он хочет остаться у власти, то ему следовало бы провести новые выборы на Украине, сообщает РИА Новости. Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории за последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

политика, в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины, германия