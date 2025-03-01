ЕБРР увеличил прогноз роста экономики для Грузии
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - машины на проспекте Руставели
© photo: Sputnik / Stringer
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Рост экономики частного сектора будет сдерживаться снижением прямых иностранных инвестиций и уменьшением доходов от туризм, говорится в сообщении ЕБРР
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обновил прогноз роста экономики Грузии, увеличив его на 1,4 процентных пункта по сравнению с прогнозом на сентябрь 2024 года до 6%.
ЕБРР – один из крупнейших инвесторов Грузии. За 30 лет он инвестировал около 5 миллиарда евро в 270 проектов. Каждый проект предполагает выделение грантов или кредитов для страны на определенных условиях выполнения проектов.
"Согласно прогнозам, рост реального ВВП замедлится до 6% в 2025 году и до 5% – в 2026 году, что приближается к потенциальному показателю роста страны. На это повлияет политическая неопределенность, ослабление внешних балансов и замедление кредитного роста", – говорится в заявлении международного финансового института.
По мнению ЕБРР, рост экономики частного сектора будет сдерживаться снижением прямых иностранных инвестиций и уменьшением доходов от туризма, что вызвано недавней политической нестабильностью и масштабными протестами в стране.
"Это замедление частично смягчится за счет государственных инфраструктурных проектов и поддерживаемых правительством инициатив, особенно в секторах транспорта, энергетики и информационных технологий. Тем не менее риски для экономики остаются высокими", – говорится в оценке.
Оценка ЕБРР совпала с оценкой Всемирного банка и МВФ, которые также прогнозируют рост экономики Грузии в 2025 годуна 6%. Между тем, ООН ожидает увеличения на 5,4%, Еврокомиссия – на 5,8%, , Азиатский банк развития – на 5,5%, рейтинговое агентство Fitch – на 5,3%.
Согласно прогнозу грузинских экономистов компании PMCG, рост экономики Грузии в этом году замедлится до 3,6%, грузинское инвестиционное агентство Galt & Taggart ранее представил три сценария роста экономики страны в зависимости от динамики политической ситуации страны: негативный с ростом на 2,4%, базовый – на 6%, позитивный – на 7%.
© SputnikРост экономики Грузии за январь 2025 года
Рост экономики Грузии за январь 2025 года
© Sputnik
В 2024 году экономический рост в стране составил 9,5%, в 2023 году – 7,8%, в 2022 году – 10,4%.