https://sputnik-georgia.ru/20250301/ekonomicheskiy-rost-v-2025-godu-prevysit-vse-ozhidaniya--minekonomiki-gruzii-292310410.html

Экономический рост в 2025 году превысит все ожидания – Минэкономики Грузии

Экономический рост в 2025 году превысит все ожидания – Минэкономики Грузии

Sputnik Грузия

В этом году будет озвучено несколько новых инициатив, которые будут способствовать структурному улучшению экономики, заявил замминистра 01.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-01T09:01+0400

2025-03-01T09:01+0400

2025-03-01T09:01+0400

экономика

грузия

новости

европейский банк реконструкции и развития

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Экономический рост Грузии будет значительно выше нежели прогнозы международных финансовых институтов, заявил заместитель министра экономики Вахтанг Цинцадзе. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста экономики Грузии до 6%. Такого же мнения придерживаются МВФ и Всемирный банк. Он также отметил, что 2025 год начался с довольно высоких темпов экономической активности, в январе экономический рост составил 11,1%. "Также стоит отметить, что экономическому росту способствовали положительные тенденции во внешней торговле, здесь я бы выделил рост экспорта примерно на 20%, объем которого составил 404 млн долларов США. Также экономическому росту способствуют тенденции в сфере внутреннего туризма", – отметил заместитель Цинцадзе. Реальный экономический рост в Грузии в январе 2025 года составил 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в январе 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, строительства, информации и коммуникации, а также обрабатывающей промышленности и торговли. Снижение зафиксировано лишь в секторе горнодобывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 10,4%Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, европейский банк реконструкции и развития