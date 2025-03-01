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Грузия могла быть вовлечена в войну из-за конкретных сил – генсек партии власти

Грузия могла быть вовлечена в войну из-за конкретных сил – генсек партии власти

Sputnik Грузия

Грузинские власти неоднократно заявляли, что сохранение мира в стране для них является важнейшим приоритетом 01.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-01T18:18+0400

2025-03-01T18:18+0400

2025-03-01T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Критика президента США Дональда Трампа подтвердила существование сил, которые хотели войны, в том числе в Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. После срыва встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, европейские лидеры, представители ЕС открыто поддержали Украину. С критикой Трампа также выступили представители грузинских оппозиционных партий. Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. По словам Каладзе, эти силы во время войн получают выгоду, финансовое благополучие, тогда как разрушаются страны и гибнет мирное население. "Примером этого является тяжелейшая ситуация на Украине. Мы получили полную катастрофу в этой стране. Соответственно, принципиально важно завершить все это. Мы открыто говорили, что существуют конкретные силы, которые стоят за всем этим. Они преследовали свои конкретные интересы в другой стране и того же хотели в Грузии", - отметил Каладзе. Власти Грузии неоднократно заявляли, что сохранение мира в стране для них является важнейшим приоритетом, тогда как оппозиция и ряд международных политиков хотят открытия "второго фронта", что приведет к кризису в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, абхазия, сша, украина, каха каладзе, дональд трамп, владимир зеленский