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Грузия могла быть вовлечена в войну из-за конкретных сил – генсек партии власти
Грузия могла быть вовлечена в войну из-за конкретных сил – генсек партии власти
Sputnik Грузия
Грузинские власти неоднократно заявляли, что сохранение мира в стране для них является важнейшим приоритетом 01.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-01T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Критика президента США Дональда Трампа подтвердила существование сил, которые хотели войны, в том числе в Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. После срыва встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, европейские лидеры, представители ЕС открыто поддержали Украину. С критикой Трампа также выступили представители грузинских оппозиционных партий. Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. По словам Каладзе, эти силы во время войн получают выгоду, финансовое благополучие, тогда как разрушаются страны и гибнет мирное население. "Примером этого является тяжелейшая ситуация на Украине. Мы получили полную катастрофу в этой стране. Соответственно, принципиально важно завершить все это. Мы открыто говорили, что существуют конкретные силы, которые стоят за всем этим. Они преследовали свои конкретные интересы в другой стране и того же хотели в Грузии", - отметил Каладзе. Власти Грузии неоднократно заявляли, что сохранение мира в стране для них является важнейшим приоритетом, тогда как оппозиция и ряд международных политиков хотят открытия "второго фронта", что приведет к кризису в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, абхазия, сша, украина, каха каладзе, дональд трамп, владимир зеленский
Грузия могла быть вовлечена в войну из-за конкретных сил – генсек партии власти
Грузинские власти неоднократно заявляли, что сохранение мира в стране для них является важнейшим приоритетом
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Критика президента США Дональда Трампа подтвердила существование сил, которые хотели войны, в том числе в Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
После срыва встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, европейские лидеры, представители ЕС открыто поддержали Украину. С критикой Трампа также выступили представители грузинских оппозиционных партий.
"Внутри страны мы услышали заявления людей без родины, что еще раз подтверждает, кто реально хотел войны, как внутри страны, так и за ее пределами. Мы открыто говорили об этом. В частности, о том, что существует глобальная партия войны, которая хочет вести войну в разных странах мира", - сказал Каладзе.
Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
По словам Каладзе, эти силы во время войн получают выгоду, финансовое благополучие, тогда как разрушаются страны и гибнет мирное население.
"Примером этого является тяжелейшая ситуация на Украине. Мы получили полную катастрофу в этой стране. Соответственно, принципиально важно завершить все это. Мы открыто говорили, что существуют конкретные силы, которые стоят за всем этим. Они преследовали свои конкретные интересы в другой стране и того же хотели в Грузии", - отметил Каладзе.
Открытие "второго фронта" – призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.
Власти Грузии неоднократно заявляли, что сохранение мира в стране для них является важнейшим приоритетом, тогда как оппозиция и ряд международных политиков хотят открытия "второго фронта", что приведет к кризису в стране.