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Непогода в Грузии: ГЖД снова отменила рейсы
Непогода в Грузии: ГЖД снова отменила рейсы
Sputnik Грузия
Синоптики прогнозируют резкое похолодание на большей части территории Грузии в выходные 01.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-01T11:58+0400
2025-03-01T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за непогоды продолжает отменять рейсы в западном направлении. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. С тех пор железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии затруднено. Часть рейсов была отменена. По данным компании, 1 и 2 марта не будут осуществляться рейсы по следующим направлениям: Тбилиси-Озургети, Тбилиси-Боржоми, Кутаиси-Батуми и Батуми Озургети. На данном этапе полностью восстановлены рейсы Тбилиси-Батуми и Тбилиси-Поти. Возобновление рейсов по всем направлениям будет осуществляться поэтапно. Синоптики прогнозируют резкое похолодание на большей части территории Грузии в выходные. Столбик термометра в горных районах опустится до -23 градусов. На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин возможно введение ограничений для автотранспорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
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непогода в грузии, западная грузия, новости, погода, грузия
непогода в грузии, западная грузия, новости, погода, грузия
Непогода в Грузии: ГЖД снова отменила рейсы
Синоптики прогнозируют резкое похолодание на большей части территории Грузии в выходные
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за непогоды продолжает отменять рейсы в западном направлении.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. С тех пор железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии затруднено. Часть рейсов была отменена.
По данным компании, 1 и 2 марта не будут осуществляться рейсы по следующим направлениям: Тбилиси-Озургети, Тбилиси-Боржоми, Кутаиси-Батуми и Батуми Озургети.
На данном этапе полностью восстановлены рейсы Тбилиси-Батуми и Тбилиси-Поти. Возобновление рейсов по всем направлениям будет осуществляться поэтапно.
Синоптики прогнозируют резкое похолодание на большей части территории Грузии в выходные. Столбик термометра в горных районах опустится до -23 градусов.
На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин возможно введение ограничений для автотранспорта.