https://sputnik-georgia.ru/20250301/nepogoda-v-gruzii-gzhd-snova-otmenila-reysy-292311104.html

Непогода в Грузии: ГЖД снова отменила рейсы

Непогода в Грузии: ГЖД снова отменила рейсы

Sputnik Грузия

Синоптики прогнозируют резкое похолодание на большей части территории Грузии в выходные 01.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-01T11:58+0400

2025-03-01T11:58+0400

2025-03-01T11:58+0400

непогода в грузии

западная грузия

новости

погода

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0e/291409318_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_3ac999e963b224ee79ad0b51d1314b23.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за непогоды продолжает отменять рейсы в западном направлении. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. С тех пор железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии затруднено. Часть рейсов была отменена. По данным компании, 1 и 2 марта не будут осуществляться рейсы по следующим направлениям: Тбилиси-Озургети, Тбилиси-Боржоми, Кутаиси-Батуми и Батуми Озургети. На данном этапе полностью восстановлены рейсы Тбилиси-Батуми и Тбилиси-Поти. Возобновление рейсов по всем направлениям будет осуществляться поэтапно. Синоптики прогнозируют резкое похолодание на большей части территории Грузии в выходные. Столбик термометра в горных районах опустится до -23 градусов. На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин возможно введение ограничений для автотранспорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

непогода в грузии, западная грузия, новости, погода, грузия