https://sputnik-georgia.ru/20250301/nepogoda-v-gruzii-spasateli-ischut-propavshego-posle-snegopada-pastukha-292312354.html

Непогода в Грузии: спасатели ищут пропавшего после снегопада пастуха

Непогода в Грузии: спасатели ищут пропавшего после снегопада пастуха

Sputnik Грузия

В эти выходные осадки прекратятся, однако синоптики прогнозируют резкое похолодание 01.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-01T15:16+0400

2025-03-01T15:16+0400

2025-03-01T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Поиски пропавших в результате сильного снегопада в регионе Имерети продолжаются, а край Гурия постепенно возвращается к обычному ритму жизни. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Самые большие проблемы возникли в горных селах Гурии, Имерети и Аджарской АР. По данным местных властей, до сих пор продолжаются поиски пастуха в горах Харагаульского района Имерети. С тремя пастухами не получалось связаться из-за снегопада с пятницы, однако спасателям уже удалось найти двоих из них. В остальном ситуация в Имерети спокойная и ведутся работы по расчистке дорог. Что касается региона Гурия, то в нем дороги, ведущие к отдаленным селам, остаются главной проблемой. Спасатели продолжают вывозить жителей из домов и доставлять продукты и медикаменты на места. Что касается подачи электроэнергии, то она практически полностью восстановлена. Без света остаются лишь 5 тысяч абонентов. Уже утром субботы в Гурию доставили дрова для населения, они будут доступны в шести центрах в регионе, рядом с самыми проблемными селами. В эти выходные осадки прекратятся, однако синоптики прогнозируют резкое похолодание. В горах температура опуститься до -23 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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непогода в грузии, гурия, имерети, западная грузия, происшествия, грузия, погода