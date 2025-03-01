https://sputnik-georgia.ru/20250301/premer-ministr-gruzii-uvidel-priznaki-glubinnogo-gosudarstva-v-kritike-trampa-292311849.html

Премьер-министр Грузии увидел признаки "Глубинного государства" в критике Трампа

Премьер-министр Грузии увидел признаки "Глубинного государства" в критике Трампа

Sputnik Грузия

Вчера мы все еще раз поняли, кто хочет мира и беспокоится о судьбе украинцев, а кто хочет воевать, заявил Кобахидзе 01.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-01T14:14+0400

2025-03-01T14:14+0400

2025-03-01T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Четкая грань проведена между партиями войны и мира, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя критику президента США Дональда Трампа европейскими лидерами. После срыва встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне европейские политики и лидеры ЕС выразили поддержку Зеленскому и позиции Украины. Глава грузинского правительства отметил, что Трампа и его мирные усилия осудили один за другим люди, которые несут ответственность за конфликт на Украине. "Глобальная партия войны мгновенно мобилизовала против президента Трампа хорошо знакомых нам спикеров, начиная с Джин Шахин и заканчивая многочисленными чиновниками из Брюсселя", – отметил Кобахидзе. Вчера еще раз была проведена грань между силами, которые хотят мира и беспокоятся о судьбе украинцев, и теми, кто хочет воевать, добавил он. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Премьер Грузии отметил, что борьба между партией войны и силами, желающими мира, входит в решающую фазу, и выразил надежду на победу партии мира. Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу и перешла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, а Трамп заявил, что не видит у президента Украины желания урегулировать конфликт с РФ. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Украина не получит от США значительные гарантии безопасности в рамках сделки по ресурсам и может забыть о членстве в НАТО. Тем временем президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, ираклий кобахидзе, владимир зеленский, нато