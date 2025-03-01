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Режиссер Нугзар Багратион-Грузинский скончался в Грузии

Режиссер Нугзар Багратион-Грузинский скончался в Грузии

Sputnik Грузия

Грузинскому обществу Нугзар Багратион-Грузинский известен как претендент на главенство в доме Багратионов 01.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-01T19:19+0400

2025-03-01T19:19+0400

2025-03-01T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Один из основателей тбилисского Театра киноактеров им. М. Туманишвили, известный грузинский режиссер, актер и педагог Нугзар Багратион-Грузинский скончался на 75-м году жизни. Багратион, будучи режиссером, поставил такие известные пьесы как "Двери хлопают", "Пытки королевы", "Затворница", "Реставрационные работы", "Аствац инчу Хамар", "Харалети, Харалети" и другие. Успел поработать в Академии художеств и даже в русскоязычном Тбилисском драматическом театре имени Александра Грибоедова. Грузинскому обществу Нугзар Багратион-Грузинский известен также как прямой потомок последнего царя независимого Картли-Кахетинского царства Георгия XII по мужской линии и как претендент на главенство в доме Багратионов и гипотетический грузинский престол. В 2009 году его дочь Анна вышла замуж за Давида Багратиона-Мухранского, главу Багратион-Мухранских, другой ветки, претендующей на главенство в доме Багратионов, поскольку является старшей ветвью этого дома. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

театр киноактера им. м.туманишвили, культура, новости, грузия, тбилиси, кто ушел из жизни в 2025 году