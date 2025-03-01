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Смерть 20-летнего футболиста в Грузии от COVID – врача отпустили под залог

Смерть 20-летнего футболиста в Грузии от COVID – врача отпустили под залог

Sputnik Грузия

Спортсмен Вахтанг Чарквиани скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года 01.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-01T17:18+0400

2025-03-01T17:18+0400

2025-03-01T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд в деле о гибели 20-летнего футболиста Вахтанга Чарквиани избрал залог в размере 12 тысяч лари врачу-терапевту Республиканской больницы, обвиняемой в халатном лечении пациента, что привело к ухудшению состояния здоровья и летальному исходу. Футболист Вахтанг Чарквиани скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года, куда был помещен с диагнозом COVID-19. Отец погибшего обвинил медперсонал в ненадлежащем лечении и безразличии, и допустил, что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения. Семья не раз проводила акции с требованием наказать виновных. Залога для Лобжанидзе потребовала сторона обвинения. Однако суд сократил его сумму с 15 до 12 тысяч. Следствием установлено, что 11 августа 2021 года, после того, как пациент с новой коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2) был помещен в больницу, врач Кетеван Лобжанидзе не учла соответствующий протокол управления клиническим состоянием больного и назначила медикаментозное лечение без проведения необходимого обследования. Лечение, проведенное на фоне нарушений протокола, стало причиной ухудшения состояния здоровья пациента, в связи с чем он был переведен в отделение интенсивной терапии, где позже скончался. Врачу грозит от 2 до 5 лет лишения свободы "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицом, имеющим специальные полномочия, вследствие небрежного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия". Ранее следствие предъявило по этому делу обвинение в халатности руководителю терапевтического отделения клиники. Он также находится на свободе после выплаты залога. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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