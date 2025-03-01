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Украина могла получить гарантии безопасности от Трампа – вице-спикер парламента Грузии
Украина могла получить гарантии безопасности от Трампа – вице-спикер парламента Грузии
Sputnik Грузия
Вольский прокомментировал вчерашнюю встречу Трампа и Зеленского 01.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-01T13:13+0400
2025-03-01T13:13+0400
2025-03-01T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Украина могла бы получить гарантии безопасности от США через инвестиции и это был ее шанс, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу и перешла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, а президент США заявил, что не видит у президента Украины желания урегулировать конфликт с РФ. По его информации, США вели переговоры с европейскими партнерами и договорились, что европейцы готовы, как гаранты мира, взять на себя определенные обязательства. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Украина не получит от США значительные гарантии безопасности в рамках сделки по ресурсам и может забыть о членстве в НАТО. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, грузия, в мире, новости, нато
владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, грузия, в мире, новости, нато
Украина могла получить гарантии безопасности от Трампа – вице-спикер парламента Грузии
Вольский прокомментировал вчерашнюю встречу Трампа и Зеленского
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Украина могла бы получить гарантии безопасности от США через инвестиции и это был ее шанс, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу и перешла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, а президент США заявил, что не видит у президента Украины желания урегулировать конфликт с РФ.
"США не берут на себя гарантии безопасности. Но, с другой стороны, существует реальная гарантия, когда США заинтересованы в определенных вопросах на Украине, в том числе в вопросах переработки полезных ископаемых или редких металлов. Это не значит, что они войдут, возьмут и начнут использовать это сами. Для Украины здесь тоже серьезный ресурс – американские инвестиции и компании. И, разумеется, это уже означает вопрос безопасности", – сказал Вольский.
По его информации, США вели переговоры с европейскими партнерами и договорились, что европейцы готовы, как гаранты мира, взять на себя определенные обязательства.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Украина не получит от США значительные гарантии безопасности в рамках сделки по ресурсам и может забыть о членстве в НАТО.