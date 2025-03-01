https://sputnik-georgia.ru/20250301/ukraina-mogla-poluchit-garantii-bezopasnosti-ot-trampa--vitse-spiker-parlamenta-gruzii-292311326.html

Украина могла получить гарантии безопасности от Трампа – вице-спикер парламента Грузии

Украина могла получить гарантии безопасности от Трампа – вице-спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Вольский прокомментировал вчерашнюю встречу Трампа и Зеленского 01.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-01T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Украина могла бы получить гарантии безопасности от США через инвестиции и это был ее шанс, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу и перешла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, а президент США заявил, что не видит у президента Украины желания урегулировать конфликт с РФ. По его информации, США вели переговоры с европейскими партнерами и договорились, что европейцы готовы, как гаранты мира, взять на себя определенные обязательства. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Украина не получит от США значительные гарантии безопасности в рамках сделки по ресурсам и может забыть о членстве в НАТО. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, грузия, в мире, новости, нато