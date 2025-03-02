https://sputnik-georgia.ru/20250302/292321712.html

Зеленский сыграл свою лучшую роль. Героя ждет награда

Зеленский сыграл свою лучшую роль. Героя ждет награда

Sputnik Грузия

В Белом доме встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским по степени скандальности соперничает только со встречей Билла Клинтона с Моникой Левински. Но в... 02.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-02T17:53+0400

2025-03-02T17:53+0400

2025-03-02T17:53+0400

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Во-первых, во всем виноват Зеленский. Во-вторых, все развивается наиболее удачным для России образом, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.Теория заговора, согласно которой президент Трамп и его вице Джей Ди Вэнс хотели этого скандала и заманили Зеленского в ловушку, лишена видимых оснований. Зеленский сам настоял на визите, а хозяин Белого дома был добродушен вплоть до того момента, пока киевский гость не начал перебивать, красоваться, поучать и угрожать.Зеленский пытался самоутвердиться за счет принимающей стороны, а американские политики никогда не позволяют поступать с собой подобным образом — у них рефлекс."Вот так, слово за слово, и получил ежик по морде", — гласит анекдот по схожему поводу.Без Белого дома и разговоров с Трампом вполне можно жить. Но не в том случае, если ты называешь себя президентом Украины. Уметь найти общий язык с Вашингтоном — это такое же обязательное требование к президентам Украины, как к водолазам — умение плавать. Если для США Зеленский отныне — пария, значит для украинской элиты он — обременение.Окрик президента США "ваши проблемы начинаются прямо сейчас" — это звук стартового пистолета для крыс в Киеве и аудиторов в Вашингтоне. От первых нужно ждать предательства пана капитана, поскольку они не желают потонуть вместе с ним и знают, что смотр сменщикам Зеленского уже начат. Вторые будут обосновывать решение Трампа для страны и мира, выявляя хищения из ранее переданных Киеву средств.Европейские гранды обещают Зеленского не бросить, но сообщения с публичной поддержкой от лидеров стран ЕС сильно напоминали телеграммы с соболезнованиями: крепитесь, мы с вами. "Мы с вами" в этом жанре — не обещание, а стандарт вежливости.При этом журналисты выяснили, что главный совет Зеленскому от группы поддержки в ЕС и генсека НАТО — это помириться с Трампом. Он означает, что ссориться с Трампом за компанию с Зеленским в Европе не станут или, по крайней мере, не хотят.Есть, однако, основания полагать, что президент США будет устойчив в своей немилости, а Зеленский забанен им надолго по субъективным и объективным обстоятельствам. Субъективно Трамп эгоцентричен, обидчив и ненавидит, когда с ним спорят. Объективно правящая Республиканская партия была готова отторгнуть зеленское тело еще до того, как оно нагрубило шефу.Можно сказать, что от Зеленского отреклась американская нация. Потому что Демократическая партия США представляет не нацию, а общность гендерно нейтральных и политически корректных индивидов из числа ущемленных меньшинств и примазавшихся к ним ушлых белых типа Джо Байдена.Те республиканские сенаторы, кто слыл лучшими лоббистами Киева и главными русофобами Вашингтона, теперь Зеленского поругивают и обещают последствия. Не исключение даже Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов. Даже для него поведение киевского гостя — это чересчур.Но на сей раз аплодисментов не было даже со стороны украинской делегации. По замечанию Уолца, украинцы "почти плакали". Потому что это те самые украинцы, которые в силу должности понимают, чем аукнется их родине перформанс головнокомандувача.В подобных случаях говорят "Акела промахнулся". Но какой же из Зеленского Акела? Промахнулся как раз шакал Табаки. Любой директор по кастингу это подтвердит, кроме тех, кто работает на Киностудии имени Довженко.Если бы его промах был совмещен с прорывом обороны ВСУ на некоторых участках фронта, освобождением Суджи и другими новостями того же рода из мест, где сейчас тоже вершится история, госпереворот в Киеве начался бы до конца Великого поста. Но последовательность может быть и обратной, когда госпереворот провоцирует обвал фронта. История одинаково любит оба сценария, если речь идет о политическом банкротстве лидеров воюющих стран.Вражеские голоса в Европе и США утверждают, что все это "на руку России". Спорить даже с вражескими голосами в данном случае было бы слишком лицемерно.Если совсем начистоту, России именно это и нужно было — невмешательство США в конфликт вокруг Украины, а не наспех слепленная "сделка", которую Трамп воспринимает как личную заявку на Нобелевскую премию. Но с дипломатической точки зрения было крайне важно, чтобы не Россия отказалась от такой "сделки", а Зеленский. Что он и сделал в лучшем виде, оправдав самые смелые ожидания.Разве что на рояле в Белом доме не сыграл, чем умеет. Но все равно: это была лучшая роль Зеленского. Она достойна того, чтобы цветов ему выслать.Только пусть не слишком обольщается: это не букет. Это венок.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, политика, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, нато, джо байден, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины