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Что будет с застрявшими в аэропорту Тбилиси россиянами – ответ авиакомпании Red Wings
Что будет с застрявшими в аэропорту Тбилиси россиянами – ответ авиакомпании Red Wings
Sputnik Грузия
В связи с необходимостью замены воздушного судна авиакомпания была вынуждена скорректировать план полетов 02.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-02T16:42+0400
2025-03-02T16:42+0400
2025-03-02T16:42+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Нескольким десяткам россиян, застрявшим в Тбилисском международном аэропорту из-за замены воздушного судна на борт меньшей вместимости, предложены возврат денежных средств, вылет в РФ из других городов Грузии или более поздний вылет из Тбилиси бортом Red Wings, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Информация о том, что до 20 россиян застряли в Тбилисском международном аэропорту появилась в СМИ в воскресенье утром. По их словам, за два часа до вылета рейса в Москву, который должен был состояться в 13:50, авиакомпания Red Wings поменяла борт на более маленький, поэтому им не хватило места. Как пояснили в авиакомпании, в связи с необходимостью замены воздушного судна Red Wings была вынуждена скорректировать план полетов, и по маршруту рейса WZ-560 было направлено воздушное судно меньшей вместимости. С пассажирами на месте работают представители авиакомпании для оказания всех необходимых услуг согласно ФАП-82, в том числе расселение в гостинице с предоставлением горячего питания. Авиакомпания также принесли извинения за доставленные пассажирам неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, россия
грузия, новости, общество, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, россия
Что будет с застрявшими в аэропорту Тбилиси россиянами – ответ авиакомпании Red Wings
В связи с необходимостью замены воздушного судна авиакомпания была вынуждена скорректировать план полетов
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Нескольким десяткам россиян, застрявшим в Тбилисском международном аэропорту из-за замены воздушного судна на борт меньшей вместимости, предложены возврат денежных средств, вылет в РФ из других городов Грузии или более поздний вылет из Тбилиси бортом Red Wings, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Информация о том, что до 20 россиян застряли в Тбилисском международном аэропорту появилась в СМИ в воскресенье утром. По их словам, за два часа до вылета рейса в Москву, который должен был состояться в 13:50, авиакомпания Red Wings поменяла борт на более маленький, поэтому им не хватило места.
"Авиакомпания организовала в оперативном порядке оповещение пассажиров рейса WZ-560 по контактам, указанным в бронировании. Им предлагается вынужденный возврат денежных средств без комиссии и штрафов, переоформление билетов на другие даты или с вылетом из других городов Грузии. В случае отказа от переоформления и возврата денежных средств пассажиров вывезут на рейсах авиакомпании из Тбилиси с более поздним вылетом", – говорится в сообщении.
Как пояснили в авиакомпании, в связи с необходимостью замены воздушного судна Red Wings была вынуждена скорректировать план полетов, и по маршруту рейса WZ-560 было направлено воздушное судно меньшей вместимости.
С пассажирами на месте работают представители авиакомпании для оказания всех необходимых услуг согласно ФАП-82, в том числе расселение в гостинице с предоставлением горячего питания.
Авиакомпания также принесли извинения за доставленные пассажирам неудобства.