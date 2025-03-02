https://sputnik-georgia.ru/20250302/diskriminatsiya-v-gruzii-poslednie-dannye-292315562.html

Дискриминация в Грузии: последние данные

Дискриминация в Грузии: последние данные

Sputnik Грузия

Дискриминация в Грузии недопустима и является уголовным преступлением 02.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-02T09:01+0400

2025-03-02T09:01+0400

2025-03-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В Грузии в 2024 году по фактам дискриминации по какому-либо признаку было возбуждено 1 625 дел, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, основная часть дел касалась гендерной дискриминации. Кроме того, 105 дел было возбуждено по фактам дискриминации по политическим или иным взглядам, 43 – по фактам расовой дискриминации, 22 – из-за дискриминации лиц с ОВЗ, 15 – из-за религиозной дискриминации, 11 – из-за сексуальной ориентации и три дела – из-за дискриминации по возрасту. Генпрокуратура в 2024 году предъявила обвинения по 1 223 делам, 90% которых касаются дискриминации женщин. Остальные же — расовой дискриминации, дискриминации по возрасту, лиц с ОВЗ, религиозной дискриминации и дискриминации по другим признакам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, сакстат