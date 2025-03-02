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Дискриминация в Грузии: последние данные
Дискриминация в Грузии: последние данные
Sputnik Грузия
Дискриминация в Грузии недопустима и является уголовным преступлением 02.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В Грузии в 2024 году по фактам дискриминации по какому-либо признаку было возбуждено 1 625 дел, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, основная часть дел касалась гендерной дискриминации. Кроме того, 105 дел было возбуждено по фактам дискриминации по политическим или иным взглядам, 43 – по фактам расовой дискриминации, 22 – из-за дискриминации лиц с ОВЗ, 15 – из-за религиозной дискриминации, 11 – из-за сексуальной ориентации и три дела – из-за дискриминации по возрасту. Генпрокуратура в 2024 году предъявила обвинения по 1 223 делам, 90% которых касаются дискриминации женщин. Остальные же — расовой дискриминации, дискриминации по возрасту, лиц с ОВЗ, религиозной дискриминации и дискриминации по другим признакам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, сакстат
общество, грузия, новости, сакстат
Дискриминация в Грузии: последние данные
Дискриминация в Грузии недопустима и является уголовным преступлением
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В Грузии в 2024 году по фактам дискриминации по какому-либо признаку было возбуждено 1 625 дел, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, основная часть дел касалась гендерной дискриминации.
Кроме того, 105 дел было возбуждено по фактам дискриминации по политическим или иным взглядам, 43 – по фактам расовой дискриминации, 22 – из-за дискриминации лиц с ОВЗ, 15 – из-за религиозной дискриминации, 11 – из-за сексуальной ориентации и три дела – из-за дискриминации по возрасту.
Дискриминация в Грузии недопустима и является уголовным преступлением. Призывы и разжигание розни по какому-либо признаку признаны преступлением против государства.
Генпрокуратура в 2024 году предъявила обвинения по 1 223 делам, 90% которых касаются дискриминации женщин. Остальные же — расовой дискриминации, дискриминации по возрасту, лиц с ОВЗ, религиозной дискриминации и дискриминации по другим признакам.