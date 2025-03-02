https://sputnik-georgia.ru/20250302/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-prodolzhaet-otmenyat-reysy-292325090.html
Грузинская железная дорога продолжает отменять рейсы
Грузинская железная дорога продолжает отменять рейсы
Sputnik Грузия
Согласно информации компании, 3 и 4 марта отменены рейсы по следующим направлениям: Кутаиси-Батуми-Кутаиси, Батуми-Озургети-Батуми 02.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за снегопада в Западной Грузии продолжает отменять рейсы в направлении Гурии, Аджарии, Самегрело. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. С тех пор железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии затруднено. Часть рейсов была отменена. Согласно информации компании, 3 и 4 марта отменены рейсы по следующим направлениям: Кутаиси-Батуми-Кутаиси, Батуми-Озургети-Батуми. На данном этапе восстановлены рейсы Тбилиси-Боржоми,Тбилиси-Озургети, Кутаиси-Риони (электричка). Возобновление рейсов по всем направлениям будет осуществляться поэтапно. На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин до сих пор дейтсвуют ограничения для автотранспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, грузинская железная дорога, западная грузия, гурия, аджария, общество
грузия, новости, грузинская железная дорога, западная грузия, гурия, аджария, общество
Грузинская железная дорога продолжает отменять рейсы
Согласно информации компании, 3 и 4 марта отменены рейсы по следующим направлениям: Кутаиси-Батуми-Кутаиси, Батуми-Озургети-Батуми
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за снегопада в Западной Грузии продолжает отменять рейсы в направлении Гурии, Аджарии, Самегрело.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. С тех пор железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии затруднено. Часть рейсов была отменена.
Согласно информации компании, 3 и 4 марта отменены рейсы по следующим направлениям: Кутаиси-Батуми-Кутаиси, Батуми-Озургети-Батуми.
На данном этапе восстановлены рейсы Тбилиси-Боржоми,Тбилиси-Озургети, Кутаиси-Риони (электричка). Возобновление рейсов по всем направлениям будет осуществляться поэтапно.
На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин до сих пор дейтсвуют ограничения для автотранспорта.