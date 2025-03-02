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Грузинский "Викинг" UFC проведет бой с бразильцем Фернандесом
Грузинский "Викинг" UFC проведет бой с бразильцем Фернандесом
Sputnik Грузия
Бойцу 33 года, и он тренируется в Швеции 02.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-02T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинский боец UFC Гурам Кутателадзе, которого болельщики прозвали "Викингом", проведет очередной бой 22 марта в Лондоне, где его соперником станет бразилец Кауе Фернандес. У бразильца на счету – девять побед и два поражения. Что касается Кутателадзе, то у него 13 побед и четыре поражения. Кутателадзе выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Он известен по участию в турнирах бойцовских организаций IRFA и Brave CF. Бойцу 33 года, и он тренируется в Швеции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ufc , лондон, швеция, грузия, спорт, новости
ufc , лондон, швеция, грузия, спорт, новости
Грузинский "Викинг" UFC проведет бой с бразильцем Фернандесом
15:31 02.03.2025 (обновлено: 15:52 02.03.2025)
Бойцу 33 года, и он тренируется в Швеции
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинский боец UFC Гурам Кутателадзе, которого болельщики прозвали "Викингом", проведет очередной бой 22 марта в Лондоне, где его соперником станет бразилец Кауе Фернандес.
У бразильца на счету – девять побед и два поражения. Что касается Кутателадзе, то у него 13 побед и четыре поражения.
Кутателадзе выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Он известен по участию в турнирах бойцовских организаций IRFA и Brave CF. Бойцу 33 года, и он тренируется в Швеции.