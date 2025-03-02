https://sputnik-georgia.ru/20250302/gruzinskiy-viking-ufc-provedet-boy-s-braziltsem-fernandesom-292283511.html

Грузинский "Викинг" UFC проведет бой с бразильцем Фернандесом

Грузинский "Викинг" UFC проведет бой с бразильцем Фернандесом

Sputnik Грузия

Бойцу 33 года, и он тренируется в Швеции 02.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-02T15:31+0400

2025-03-02T15:31+0400

2025-03-02T15:52+0400

ufc

лондон

швеция

грузия

спорт

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/1a/292283196_0:72:1000:635_1920x0_80_0_0_49f1eb4b07989241e1a794eb13bde65e.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинский боец UFC Гурам Кутателадзе, которого болельщики прозвали "Викингом", проведет очередной бой 22 марта в Лондоне, где его соперником станет бразилец Кауе Фернандес. У бразильца на счету – девять побед и два поражения. Что касается Кутателадзе, то у него 13 побед и четыре поражения. Кутателадзе выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Он известен по участию в турнирах бойцовских организаций IRFA и Brave CF. Бойцу 33 года, и он тренируется в Швеции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лондон

швеция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ufc , лондон, швеция, грузия, спорт, новости