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Команда Трампа против переговоров с Зеленским – Уолтц

Команда Трампа против переговоров с Зеленским – Уолтц

Sputnik Грузия

Продуктивные переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могли бы стать "позитивным моментом для Украины", считает Уолтц 02.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-02T14:20+0400

2025-03-02T14:20+0400

2025-03-02T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Команда президента США Дональда Трампа единогласно посоветовала ему прекратить переговоры с Владимиром Зеленским после устроенной в пятницу перепалки, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она переросла в перепалку. Подписание сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам было отменено, хотя все было готово, и Зеленский вынужденно покинул Белый дом. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.Уолтц добавил, что продуктивные переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могли бы стать "позитивным моментом для Украины". "Однако вместо этого стало ясно, и, думаю, именно это так огорчило и, честно говоря, разозлило президента, что Зеленский не дал четко понять, что хочет остановить бои", – отметил он.Помощник Трампа по национальной безопасности также рассказал, что после перепалки украинский посол в Вашингтоне и советники Зеленского "фактически со слезами на глазах" просили продолжить переговоры, однако Зеленский продолжал спорить, так как уже привык к безусловной поддержке Вашингтона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, вашингтон, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины