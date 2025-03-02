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Сборная Грузии по регби вышла в финал чемпионата Европы

Сборная Грузии по регби вышла в финал чемпионата Европы

Sputnik Грузия

Победив Румынию, сборная Грузии в очередной раз стала обладателем Кубка Антимоза Ивериели 02.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-02T19:55+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби в полуфинале чемпионата Европы победила команду Румынии в Тбилиси со счетом 43:5 и вышла в финал. Грузинские регбисты начали игру в высоком темпе, занеся пять попыток за первые полчаса и фактически решив судьбу игры в первом тайме – 29:0. В начале второго тайма румыны активизировались, но грузинские регбисты вскоре вернули себе преимущество и занесли соперникам еще две попытки. Грузин по происхождению, Антимоз Ивериели был просветителем, печатником, политическим и церковным деятелем, в начале XVIII века стал митрополитом Валахии. Его заслуги перед Румынией были настолько велики, что в 1992 году румынская церковь причислила Антима Иверяну к лику святых. Второй полуфинальный матч ЧЕ состоялся 1 марта – сборная Португалии уступила Испании со счетом 31:42. Соответственно, 15 или 16 марта (дата будет уточнена позже) в Тбилиси сборная Грузии в финале чемпионата Европы встретится со сборной Испании, которую обыграла со счетом 62:32 в последнем туре группового этапа. Сборная Грузии по регби является 16-кратным чемпионом Европы. В прошлом году грузинские регбисты в финале чемпионата обыграли команду Португалии – 36:10.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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