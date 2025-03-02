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Сборная Грузии по регби вышла в финал чемпионата Европы
Сборная Грузии по регби вышла в финал чемпионата Европы
Sputnik Грузия
Победив Румынию, сборная Грузии в очередной раз стала обладателем Кубка Антимоза Ивериели 02.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-02T19:55+0400
2025-03-02T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби в полуфинале чемпионата Европы победила команду Румынии в Тбилиси со счетом 43:5 и вышла в финал. Грузинские регбисты начали игру в высоком темпе, занеся пять попыток за первые полчаса и фактически решив судьбу игры в первом тайме – 29:0. В начале второго тайма румыны активизировались, но грузинские регбисты вскоре вернули себе преимущество и занесли соперникам еще две попытки. Грузин по происхождению, Антимоз Ивериели был просветителем, печатником, политическим и церковным деятелем, в начале XVIII века стал митрополитом Валахии. Его заслуги перед Румынией были настолько велики, что в 1992 году румынская церковь причислила Антима Иверяну к лику святых. Второй полуфинальный матч ЧЕ состоялся 1 марта – сборная Португалии уступила Испании со счетом 31:42. Соответственно, 15 или 16 марта (дата будет уточнена позже) в Тбилиси сборная Грузии в финале чемпионата Европы встретится со сборной Испании, которую обыграла со счетом 62:32 в последнем туре группового этапа. Сборная Грузии по регби является 16-кратным чемпионом Европы. В прошлом году грузинские регбисты в финале чемпионата обыграли команду Португалии – 36:10.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, румыния, португалия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
спорт, новости, грузия, румыния, португалия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
Сборная Грузии по регби вышла в финал чемпионата Европы
Победив Румынию, сборная Грузии в очередной раз стала обладателем Кубка Антимоза Ивериели
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби в полуфинале чемпионата Европы победила команду Румынии в Тбилиси со счетом 43:5 и вышла в финал.
Грузинские регбисты начали игру в высоком темпе, занеся пять попыток за первые полчаса и фактически решив судьбу игры в первом тайме – 29:0.
В начале второго тайма румыны активизировались, но грузинские регбисты вскоре вернули себе преимущество и занесли соперникам еще две попытки.
Победив Румынию, сборная Грузии в очередной раз стала обладателем Кубка Антимоза Ивериели, который традиционно разыгрывается в матчах между этими двумя командами.
Грузин по происхождению, Антимоз Ивериели был просветителем, печатником, политическим и церковным деятелем, в начале XVIII века стал митрополитом Валахии. Его заслуги перед Румынией были настолько велики, что в 1992 году румынская церковь причислила Антима Иверяну к лику святых.
Второй полуфинальный матч ЧЕ состоялся 1 марта – сборная Португалии уступила Испании со счетом 31:42.
Соответственно, 15 или 16 марта (дата будет уточнена позже) в Тбилиси сборная Грузии в финале чемпионата Европы встретится со сборной Испании, которую обыграла со счетом 62:32 в последнем туре группового этапа.
Сборная Грузии по регби является 16-кратным чемпионом Европы. В прошлом году грузинские регбисты в финале чемпионата обыграли команду Португалии – 36:10.