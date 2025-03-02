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Важно уметь просить прощение - Илия II обратился к верующим перед Великим постом
Важно уметь просить прощение - Илия II обратился к верующим перед Великим постом
Sputnik Грузия
Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом, в который православные верующие просят прощения друг у друга 02.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-02T23:35+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II перед началом Великого поста в Прощенное воскресенье напомнил верующим о важности просить прощение, приведя в пример Иисуса Христа, который даже перед распятием молился о прощении людей. Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом, в который православные верующие просят прощения друг у друга, чтобы с чистой душой начать самый строгий и продолжительный пост в году. Патриарх призвал всех быть милосердными друг к другу, очищать сердце от зависти и вражды, идти по пути истины. Он также попросил прощения у всех, кого мог обидеть. "Я, смиренный Илия II, Католикос-Патриарх всея Грузии, на коленях прошу прощения у всех тех, кого я обидел, намеренно или ненамеренно, чьих просьб не услышал, чью боль не понял...", - говорится в тексте, распространенном Патриархией. Православный Великий пост в 2025 году начнется 3 марта – он готовит христиан к главному церковному празднику – Пасхе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Важно уметь просить прощение - Илия II обратился к верующим перед Великим постом
23:35 02.03.2025 (обновлено: 00:15 03.03.2025)
Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом, в который православные верующие просят прощения друг у друга
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II перед началом Великого поста в Прощенное воскресенье напомнил верующим о важности просить прощение, приведя в пример Иисуса Христа, который даже перед распятием молился о прощении людей.
Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом, в который православные верующие просят прощения друг у друга, чтобы с чистой душой начать самый строгий и продолжительный пост в году.
"Часто нам трудно сделать этот шаг – попросить прощения у других, забыть свои обиды, но мы всегда должны помнить пример Господа нашего Иисуса Христа, который пришел в этот мир для нашего спасения.... Даже в это время Спаситель молился Богу Отцу за людей, которые пожертвовали собой и не защитили Его, прося Его простить им это зло и не поминать их беззаконий.
Патриарх призвал всех быть милосердными друг к другу, очищать сердце от зависти и вражды, идти по пути истины. Он также попросил прощения у всех, кого мог обидеть.
"Я, смиренный Илия II, Католикос-Патриарх всея Грузии, на коленях прошу прощения у всех тех, кого я обидел, намеренно или ненамеренно, чьих просьб не услышал, чью боль не понял...", - говорится в тексте, распространенном Патриархией.
Православный Великий пост в 2025 году начнется 3 марта – он готовит христиан к главному церковному празднику – Пасхе.