https://sputnik-georgia.ru/20250302/vazhno-umet-prosit-proschenie---iliya-ii-obratilsya-k-veruyuschim-pered-velikim-postom-292325764.html

Важно уметь просить прощение - Илия II обратился к верующим перед Великим постом

Важно уметь просить прощение - Илия II обратился к верующим перед Великим постом

Sputnik Грузия

Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом, в который православные верующие просят прощения друг у друга 02.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-02T23:35+0400

2025-03-02T23:35+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II перед началом Великого поста в Прощенное воскресенье напомнил верующим о важности просить прощение, приведя в пример Иисуса Христа, который даже перед распятием молился о прощении людей. Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом, в который православные верующие просят прощения друг у друга, чтобы с чистой душой начать самый строгий и продолжительный пост в году. Патриарх призвал всех быть милосердными друг к другу, очищать сердце от зависти и вражды, идти по пути истины. Он также попросил прощения у всех, кого мог обидеть. "Я, смиренный Илия II, Католикос-Патриарх всея Грузии, на коленях прошу прощения у всех тех, кого я обидел, намеренно или ненамеренно, чьих просьб не услышал, чью боль не понял...", - говорится в тексте, распространенном Патриархией. Православный Великий пост в 2025 году начнется 3 марта – он готовит христиан к главному церковному празднику – Пасхе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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