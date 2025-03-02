https://sputnik-georgia.ru/20250302/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-svobodno-dlya-vsekh-vidov-transporta-292318878.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно для всех видов транспорта

Sputnik Грузия

На участке Гудаури-Коби движение транспортных средств разрешено только по противолавинным тоннелям 02.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-02T10:05+0400

2025-03-02T10:05+0400

2025-03-02T10:23+0400

погода

грузия

новости

верхний ларс

гудаури

департамент автомобильных дорог

военно-грузинская дорога

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071930_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_1ce82089b069d946ba8a793f49273a6d.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Движение транспортных средств, полностью закрытое из-за опасности схода лавин, восстановлено на участке Гудаури (Поста) - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Дорога в направлении России для всех видов транспорта была закрыта 28 февраля. В очереди на проезд в Грузию с российской стороны скопилось более 3,6 тысячи трейлеров. Движение на участках Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс осуществляется в безостановочном режиме. На участке Гудаури-Коби движение транспортных средств разрешено только по противолавинным тоннелям. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

гудаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, верхний ларс, гудаури, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога