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Все о вузах Грузии: последние данные

Все о вузах Грузии: последние данные

Sputnik Грузия

На учебный 2024/2025 год в Грузии насчитывалось 187,8 тысячи студентов 02.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В Грузии работает 63 высших учебных заведения, из которых 19 – государственные, такие данные приводит Национальная служба статистики "Сакстат". По данным ведомства, из общего числа вузов 64% находятся в Тбилиси, остальные расположены в крупных городах страны. Только в 2024 году вузы приняли 54,2 тысячи студентов, при этом 30,5 тысячи абитуриентов поступили в госвузы, а 23,7 тысячи — в частные. На учебный 2024/2025 год в Грузии насчитывалось 187,8 тысячи студентов. А выпустилось в 2024 году – 29,6 тысячи. Следует отметить, что прием в частные или государственные вузы осуществляется по единой системе при сдаче Единых национальных экзаменов. Все высшее образование в Грузии – платное. Школьные оценки и олимпиады никак не влияют на вопрос поступления. Для поступления все абитуриенты сдают три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один – по выбору вуза. Эта программа действует и для поступления на русскоязычный сектор в грузинском вузе. Студенты – граждане Грузии, могут получить частичное финансирование обучения на основании результатов экзаменов при поступлении в любой вуз. При этом выбор вуза зависит исключительно от поступающих. Что касается окончивших школы за рубежом, для них действуют другие правила приема в вузы – специальное собеседование и полностью платное образование, стоимость которого зависит от вуза и факультета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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