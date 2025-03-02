https://sputnik-georgia.ru/20250302/zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-gruzii-292320583.html

Землетрясение произошло на востоке Грузии

Землетрясение произошло на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Очаг землетрясения магнитудой 3,3 залегал на глубине 15 км 02.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-02T13:12+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в 09:56 (тбс) в 7 км от города Дедоплисцкаро (регион Кахети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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