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Землетрясение произошло на востоке Грузии
Землетрясение произошло на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Очаг землетрясения магнитудой 3,3 залегал на глубине 15 км 02.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-02T13:12+0400
2025-03-02T13:12+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в 09:56 (тбс) в 7 км от города Дедоплисцкаро (регион Кахети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло на востоке Грузии
13:12 02.03.2025 (обновлено: 13:28 02.03.2025)
Очаг землетрясения магнитудой 3,3 залегал на глубине 15 км
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в 09:56 (тбс) в 7 км от города Дедоплисцкаро (регион Кахети), говорится на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.