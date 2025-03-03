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Самые запоминающиеся наряды "Оскара" 2025 – фото

Самые запоминающиеся наряды "Оскара" 2025 – фото

Sputnik Грузия

Церемония "Оскара" – один из главных поводов выгулять эффектный наряд и напомнить о себе даже тем звездам, которые уже не снимаются активно в кино. Смотрите в... 03.03.2025, Sputnik Грузия

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"Оскар" — это не только церемония, но и целый процесс, который требует много времени: согласование нарядов, выбор цветов, тканей, силуэтов, макияжа и причесок. Это мероприятие приносит доход не только кутюрье, но и визажистам, парикмахерам. Некоторые звезды платят за наряд, а другие, наоборот, получают платья бесплатно в обмен на рекламу бренда.В этом году на красной дорожке можно было увидеть струящееся платье Арианы Гранде, стиль старого Голливуда у Селены Гомес, космическую тематику в образе Холли Берри, ночную сорочку Оливии Уальд, акцентный костюм Тимоти Шаламе и Адама Сэндлера, который нарушил дресс-код.

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Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, культура, селена гомес, тимоти шаламе, ариана гранде, новости в фотографиях