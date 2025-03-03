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Самые запоминающиеся наряды "Оскара" 2025 – фото
Самые запоминающиеся наряды "Оскара" 2025 – фото
Sputnik Грузия
Церемония "Оскара" – один из главных поводов выгулять эффектный наряд и напомнить о себе даже тем звездам, которые уже не снимаются активно в кино. Смотрите в... 03.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-03T12:57+0400
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"Оскар" — это не только церемония, но и целый процесс, который требует много времени: согласование нарядов, выбор цветов, тканей, силуэтов, макияжа и причесок. Это мероприятие приносит доход не только кутюрье, но и визажистам, парикмахерам. Некоторые звезды платят за наряд, а другие, наоборот, получают платья бесплатно в обмен на рекламу бренда.В этом году на красной дорожке можно было увидеть струящееся платье Арианы Гранде, стиль старого Голливуда у Селены Гомес, космическую тематику в образе Холли Берри, ночную сорочку Оливии Уальд, акцентный костюм Тимоти Шаламе и Адама Сэндлера, который нарушил дресс-код.
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, культура, селена гомес, тимоти шаламе, ариана гранде, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, культура, селена гомес, тимоти шаламе, ариана гранде, новости в фотографиях
Самые запоминающиеся наряды "Оскара" 2025 – фото 12:57 03.03.2025 (обновлено: 13:22 04.03.2025)
Церемония "Оскара" – один из главных поводов выгулять эффектный наряд и напомнить о себе даже тем звездам, которые уже не снимаются активно в кино. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых удачных и провальных образов
"Оскар" — это не только церемония, но и целый процесс, который требует много времени: согласование нарядов, выбор цветов, тканей, силуэтов, макияжа и причесок. Это мероприятие приносит доход не только кутюрье, но и визажистам, парикмахерам. Некоторые звезды платят за наряд, а другие, наоборот, получают платья бесплатно в обмен на рекламу бренда.
В этом году на красной дорожке можно было увидеть струящееся платье Арианы Гранде, стиль старого Голливуда у Селены Гомес, космическую тематику в образе Холли Берри, ночную сорочку Оливии Уальд, акцентный костюм Тимоти Шаламе и Адама Сэндлера, который нарушил дресс-код.
© Getty Images / Penske Media / Rich Polk
Формально на церемонии действует дресс-код black tie, так что большинство мужчин выбирают черные смокинги.
Формально на церемонии действует дресс-код black tie, так что большинство мужчин выбирают черные смокинги.
© Getty Images / WireImage / Jamie McCarthy
Однако есть и те, кто не боится экспериментов. Джефф Голдблюм надел черные брюки, белый пиджак, рубашку с разноцветным принтом.
Однако есть и те, кто не боится экспериментов. Джефф Голдблюм надел черные брюки, белый пиджак, рубашку с разноцветным принтом.
© Getty Images / Los Angeles Times / Robert Gauthier
Тимоти Шаламе в лимонно-желтом был заметен в любой толпе.
Тимоти Шаламе в лимонно-желтом был заметен в любой толпе.
© Getty Images / Penske Media / Rich Polk
Адам Сэндлер появился ненадолго – и его худи с шортами были единогласно признаны худшим нарядом церемонии.
Адам Сэндлер появился ненадолго – и его худи с шортами были единогласно признаны худшим нарядом церемонии.
© Getty Images / Penske Media / Gilbert Flores
А одним из самых стильных был признан наряд Эммануэля Жанвье.
А одним из самых стильных был признан наряд Эммануэля Жанвье.
© AP Photo / Jae C. Hong
Юра Борисов отдал предпочтение классическому стилю. Впрочем, гораздо больше наряда привлекало внимание его трогательное отношение к супруге.
Юра Борисов отдал предпочтение классическому стилю. Впрочем, гораздо больше наряда привлекало внимание его трогательное отношение к супруге.
© Getty Images / Penske Media / Gilbert Flores
Изабелла Росселини надела синее бархатное платье от Dolce & Gabbana.
Изабелла Росселини надела синее бархатное платье от Dolce & Gabbana.
© Getty Images / WireImage / Arturo Holmes
Стройнейшая Зои Салдана эффектно смотрелась в трехъярусном платье от Saint Laurent.
Стройнейшая Зои Салдана эффектно смотрелась в трехъярусном платье от Saint Laurent.
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
Один из самых запоминающихся нарядов церемонии – кутюрное платье Sciaparelli со 190 тысячами кристаллов на Ариане Гранде.
Один из самых запоминающихся нарядов церемонии – кутюрное платье Sciaparelli со 190 тысячами кристаллов на Ариане Гранде.
© AP Photo / Jae C. Hong
Космическое платье Холли Берри от Christian Siriano произвело фурор.
Космическое платье Холли Берри от Christian Siriano произвело фурор.
© AP Photo / Jae C. Hong
Селена Гомес появилась в платье от Ralph Lauren, напоминающем легендарное "голое" платье Мэрилин Монро.
Селена Гомес появилась в платье от Ralph Lauren, напоминающем легендарное "голое" платье Мэрилин Монро.
© AP Photo / Jae C. Hong
Певица H.E.R. и инфлюэнсер Кристи Скотт выбрали наряды в стиле школьных выпускных.
Певица H.E.R. и инфлюэнсер Кристи Скотт выбрали наряды в стиле школьных выпускных.
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
Изящная Ясмин Финни в платье от Harris Reed.
Изящная Ясмин Финни в платье от Harris Reed.
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
Оливия Уальд на Vanity Fair Oscar Party прибыла в наряде, который украсил бы любую пижамную вечеринку.
Оливия Уальд на Vanity Fair Oscar Party прибыла в наряде, который украсил бы любую пижамную вечеринку.
© Getty Images / Kevin Mazur
Деми Мур в Armani Privé.
© Getty Images / WWD / JC Olivera
Наряд Майки Мэдисон от Christian Dior критики признали одним из самых неудачных на церемонии. Он явно, визуально украл у актрисы несколько сантиметров роста.
Наряд Майки Мэдисон от Christian Dior критики признали одним из самых неудачных на церемонии. Он явно, визуально украл у актрисы несколько сантиметров роста.
© AP Photo / Jae C. Hong
Певица Лиза в оригинальном платье-смокинге от Markgong.
Певица Лиза в оригинальном платье-смокинге от Markgong.
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
На красной дорожке Синтия Эриво появилась в платье глубокого изумрудного цвета от Louis Vuitton.
На красной дорожке Синтия Эриво появилась в платье глубокого изумрудного цвета от Louis Vuitton.