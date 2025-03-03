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Самые запоминающиеся наряды "Оскара" 2025 – фото
Самые запоминающиеся наряды "Оскара" 2025 – фото
Sputnik Грузия
Церемония "Оскара" – один из главных поводов выгулять эффектный наряд и напомнить о себе даже тем звездам, которые уже не снимаются активно в кино. Смотрите в... 03.03.2025, Sputnik Грузия
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"Оскар" — это не только церемония, но и целый процесс, который требует много времени: согласование нарядов, выбор цветов, тканей, силуэтов, макияжа и причесок. Это мероприятие приносит доход не только кутюрье, но и визажистам, парикмахерам. Некоторые звезды платят за наряд, а другие, наоборот, получают платья бесплатно в обмен на рекламу бренда.В этом году на красной дорожке можно было увидеть струящееся платье Арианы Гранде, стиль старого Голливуда у Селены Гомес, космическую тематику в образе Холли Берри, ночную сорочку Оливии Уальд, акцентный костюм Тимоти Шаламе и Адама Сэндлера, который нарушил дресс-код.
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, культура, селена гомес, тимоти шаламе, ариана гранде, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, культура, селена гомес, тимоти шаламе, ариана гранде, новости в фотографиях

Самые запоминающиеся наряды "Оскара" 2025 – фото

12:57 03.03.2025 (обновлено: 13:22 04.03.2025)
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Церемония "Оскара" – один из главных поводов выгулять эффектный наряд и напомнить о себе даже тем звездам, которые уже не снимаются активно в кино. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых удачных и провальных образов
"Оскар" — это не только церемония, но и целый процесс, который требует много времени: согласование нарядов, выбор цветов, тканей, силуэтов, макияжа и причесок. Это мероприятие приносит доход не только кутюрье, но и визажистам, парикмахерам. Некоторые звезды платят за наряд, а другие, наоборот, получают платья бесплатно в обмен на рекламу бренда.
В этом году на красной дорожке можно было увидеть струящееся платье Арианы Гранде, стиль старого Голливуда у Селены Гомес, космическую тематику в образе Холли Берри, ночную сорочку Оливии Уальд, акцентный костюм Тимоти Шаламе и Адама Сэндлера, который нарушил дресс-код.
© Getty Images / Penske Media / Rich Polk

Формально на церемонии действует дресс-код black tie, так что большинство мужчин выбирают черные смокинги.

Формально на церемонии действует дресс-код black tie, так что большинство мужчин выбирают черные смокинги. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Penske Media / Rich Polk

Формально на церемонии действует дресс-код black tie, так что большинство мужчин выбирают черные смокинги.

© Getty Images / WireImage / Jamie McCarthy

Однако есть и те, кто не боится экспериментов. Джефф Голдблюм надел черные брюки, белый пиджак, рубашку с разноцветным принтом.

Однако есть и те, кто не боится экспериментов. Джефф Голдблюм надел черные брюки, белый пиджак, рубашку с разноцветным принтом. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / WireImage / Jamie McCarthy

Однако есть и те, кто не боится экспериментов. Джефф Голдблюм надел черные брюки, белый пиджак, рубашку с разноцветным принтом.

© Getty Images / Los Angeles Times / Robert Gauthier

Тимоти Шаламе в лимонно-желтом был заметен в любой толпе.

Тимоти Шаламе в лимонно-желтом был заметен в любой толпе. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Los Angeles Times / Robert Gauthier

Тимоти Шаламе в лимонно-желтом был заметен в любой толпе.

© Getty Images / Penske Media / Rich Polk

Адам Сэндлер появился ненадолго – и его худи с шортами были единогласно признаны худшим нарядом церемонии.

Адам Сэндлер появился ненадолго – и его худи с шортами были единогласно признаны худшим нарядом церемонии. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Penske Media / Rich Polk

Адам Сэндлер появился ненадолго – и его худи с шортами были единогласно признаны худшим нарядом церемонии.

© Getty Images / Penske Media / Gilbert Flores

А одним из самых стильных был признан наряд Эммануэля Жанвье.

А одним из самых стильных был признан наряд Эммануэля Жанвье. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Penske Media / Gilbert Flores

А одним из самых стильных был признан наряд Эммануэля Жанвье.

© AP Photo / Jae C. Hong

Юра Борисов отдал предпочтение классическому стилю. Впрочем, гораздо больше наряда привлекало внимание его трогательное отношение к супруге.

Юра Борисов отдал предпочтение классическому стилю. Впрочем, гораздо больше наряда привлекало внимание его трогательное отношение к супруге. - Sputnik Грузия
6/18
© AP Photo / Jae C. Hong

Юра Борисов отдал предпочтение классическому стилю. Впрочем, гораздо больше наряда привлекало внимание его трогательное отношение к супруге.

© Getty Images / Penske Media / Gilbert Flores

Изабелла Росселини надела синее бархатное платье от Dolce & Gabbana.

Изабелла Росселини надела синее бархатное платье от Dolce &amp; Gabbana. - Sputnik Грузия
7/18
© Getty Images / Penske Media / Gilbert Flores

Изабелла Росселини надела синее бархатное платье от Dolce & Gabbana.

© Getty Images / WireImage / Arturo Holmes

Стройнейшая Зои Салдана эффектно смотрелась в трехъярусном платье от Saint Laurent.

Стройнейшая Зои Салдана эффектно смотрелась в трехъярусном платье от Saint Laurent. - Sputnik Грузия
8/18
© Getty Images / WireImage / Arturo Holmes

Стройнейшая Зои Салдана эффектно смотрелась в трехъярусном платье от Saint Laurent.

© AP Photo / Invision / Richard Shotwell

Один из самых запоминающихся нарядов церемонии – кутюрное платье Sciaparelli со 190 тысячами кристаллов на Ариане Гранде.

Один из самых запоминающихся нарядов церемонии – кутюрное платье Sciaparelli со 190 тысячами кристаллов на Ариане Гранде. - Sputnik Грузия
9/18
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell

Один из самых запоминающихся нарядов церемонии – кутюрное платье Sciaparelli со 190 тысячами кристаллов на Ариане Гранде.

© AP Photo / Jae C. Hong

Космическое платье Холли Берри от Christian Siriano произвело фурор.

Космическое платье Холли Берри от Christian Siriano произвело фурор. - Sputnik Грузия
10/18
© AP Photo / Jae C. Hong

Космическое платье Холли Берри от Christian Siriano произвело фурор.

© AP Photo / Jae C. Hong

Селена Гомес появилась в платье от Ralph Lauren, напоминающем легендарное "голое" платье Мэрилин Монро.

Селена Гомес появилась в платье от Ralph Lauren, напоминающем легендарное &quot;голое&quot; платье Мэрилин Монро. - Sputnik Грузия
11/18
© AP Photo / Jae C. Hong

Селена Гомес появилась в платье от Ralph Lauren, напоминающем легендарное "голое" платье Мэрилин Монро.

© AP Photo / Jae C. Hong

Певица H.E.R. и инфлюэнсер Кристи Скотт выбрали наряды в стиле школьных выпускных.

Певица H.E.R. и инфлюэнсер Кристи Скотт выбрали наряды в стиле школьных выпускных. - Sputnik Грузия
12/18
© AP Photo / Jae C. Hong

Певица H.E.R. и инфлюэнсер Кристи Скотт выбрали наряды в стиле школьных выпускных.

© AP Photo / Invision / Richard Shotwell

Изящная Ясмин Финни в платье от Harris Reed.

Изящная Ясмин Финни в платье от Harris Reed. - Sputnik Грузия
13/18
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell

Изящная Ясмин Финни в платье от Harris Reed.

© AP Photo / Invision / Evan Agostini

Оливия Уальд на Vanity Fair Oscar Party прибыла в наряде, который украсил бы любую пижамную вечеринку.

Оливия Уальд на Vanity Fair Oscar Party прибыла в наряде, который украсил бы любую пижамную вечеринку. - Sputnik Грузия
14/18
© AP Photo / Invision / Evan Agostini

Оливия Уальд на Vanity Fair Oscar Party прибыла в наряде, который украсил бы любую пижамную вечеринку.

© Getty Images / Kevin Mazur

Деми Мур в Armani Privé.

Деми Мур в Armani Privé. - Sputnik Грузия
15/18
© Getty Images / Kevin Mazur

Деми Мур в Armani Privé.

© Getty Images / WWD / JC Olivera

Наряд Майки Мэдисон от Christian Dior критики признали одним из самых неудачных на церемонии. Он явно, визуально украл у актрисы несколько сантиметров роста.

Наряд Майки Мэдисон от Christian Dior критики признали одним из самых неудачных на церемонии. Он явно, визуально украл у актрисы несколько сантиметров роста. - Sputnik Грузия
16/18
© Getty Images / WWD / JC Olivera

Наряд Майки Мэдисон от Christian Dior критики признали одним из самых неудачных на церемонии. Он явно, визуально украл у актрисы несколько сантиметров роста.

© AP Photo / Jae C. Hong

Певица Лиза в оригинальном платье-смокинге от Markgong.

Певица Лиза в оригинальном платье-смокинге от Markgong. - Sputnik Грузия
17/18
© AP Photo / Jae C. Hong

Певица Лиза в оригинальном платье-смокинге от Markgong.

© AP Photo / Invision / Jordan Strauss

На красной дорожке Синтия Эриво появилась в платье глубокого изумрудного цвета от Louis Vuitton.

На красной дорожке Синтия Эриво появилась в платье глубокого изумрудного цвета от Louis Vuitton. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Invision / Jordan Strauss

На красной дорожке Синтия Эриво появилась в платье глубокого изумрудного цвета от Louis Vuitton.

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