https://sputnik-georgia.ru/20250303/bortsy-iz-gruzii-zanyali-pervoe-mesto-v-komandnom-zachete-na-turnire-v-tirane-292328139.html

Борцы из Грузии заняли первое место в командном зачете на турнире в Тиране

Борцы из Грузии заняли первое место в командном зачете на турнире в Тиране

Sputnik Грузия

Теперь сборная Грузии отправится из Албании в Хорватию на сборы к чемпионату Европы 03.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе показала лучший результат среди команд 29 стран на международном рейтинговом турнире в Тиране, завоевав первое место в командном зачете с семью медалями. С 26 февраля по 2 марта в Тиране прошел турнир по борьбе Мировой рейтинговой серии "Мухамет Мало 2025". В рамках соревнований состоялись поединки по греко-римской, вольной и женской борьбе. Рейтинговые очки важны для посева в таких турнирах, как чемпионат Европы. Грузинские борцы вышли в финал в пяти из десяти весовых категорий, завоевав одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали: Что касается борцов вольного стиля, то они завоевали на турнире две медали: Владимир Гамкрелидзе (79 кг) – серебро и Тариел Гаприндашвили (86 кг) – бронзу. Теперь сборная Грузии отправится из Албании в Хорватию на сборы к чемпионату Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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