https://sputnik-georgia.ru/20250303/bortsy-iz-gruzii-zanyali-pervoe-mesto-v-komandnom-zachete-na-turnire-v-tirane-292328139.html
Борцы из Грузии заняли первое место в командном зачете на турнире в Тиране
Борцы из Грузии заняли первое место в командном зачете на турнире в Тиране
Sputnik Грузия
Теперь сборная Грузии отправится из Албании в Хорватию на сборы к чемпионату Европы 03.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе показала лучший результат среди команд 29 стран на международном рейтинговом турнире в Тиране, завоевав первое место в командном зачете с семью медалями. С 26 февраля по 2 марта в Тиране прошел турнир по борьбе Мировой рейтинговой серии "Мухамет Мало 2025". В рамках соревнований состоялись поединки по греко-римской, вольной и женской борьбе. Рейтинговые очки важны для посева в таких турнирах, как чемпионат Европы. Грузинские борцы вышли в финал в пяти из десяти весовых категорий, завоевав одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали: Что касается борцов вольного стиля, то они завоевали на турнире две медали: Владимир Гамкрелидзе (79 кг) – серебро и Тариел Гаприндашвили (86 кг) – бронзу. Теперь сборная Грузии отправится из Албании в Хорватию на сборы к чемпионату Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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албания, хорватия, грузия, новости, спорт, борьба
албания, хорватия, грузия, новости, спорт, борьба
Борцы из Грузии заняли первое место в командном зачете на турнире в Тиране
Теперь сборная Грузии отправится из Албании в Хорватию на сборы к чемпионату Европы
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе показала лучший результат среди команд 29 стран на международном рейтинговом турнире в Тиране, завоевав первое место в командном зачете с семью медалями.
С 26 февраля по 2 марта в Тиране прошел турнир по борьбе Мировой рейтинговой серии "Мухамет Мало 2025". В рамках соревнований состоялись поединки по греко-римской, вольной и женской борьбе. Рейтинговые очки важны для посева в таких турнирах, как чемпионат Европы.
Грузинские борцы вышли в финал в пяти из десяти весовых категорий, завоевав одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали:
Юрий Ломадзе (72 кг) принес в копилку сборной золото,
Вахтанг Лолуа (55 кг), Амиран Шавадзе ( 60 кг), Гела Болквадзе (82 кг), Георгий Мелия (97 кг) – серебро,
Джонни Хецуриани (67 кг), Якоб Каджая (130 кг) – бронза.
Что касается борцов вольного стиля, то они завоевали на турнире две медали: Владимир Гамкрелидзе (79 кг) – серебро и Тариел Гаприндашвили (86 кг) – бронзу.
Теперь сборная Грузии отправится из Албании в Хорватию на сборы к чемпионату Европы.