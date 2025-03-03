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День матери празднуют в Грузии
День матери празднуют в Грузии
Sputnik Грузия
Праздничный день 3 марта задумывался как альтернатива Международному женскому дню, однако в дальнейшем власти Грузии решили сделать праздничными обе даты 03.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-03T09:01+0400
2025-03-03T09:01+0400
2025-03-03T09:01+0400
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общество
новости
звиад гамсахурдия
эдуард шеварднадзе
нино бурджанадзе
день матери
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия в понедельник празднует День матери, этот день в стране является выходным.История праздника связана с именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, который в 1991 году вынес его на утверждение парламента. Новый праздник должен был заменить Международный женский день, так как 8 Марта по инициативе Гамсахурдия тогда отменили.Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника. Его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.Кстати, 8 Марта вновь стало праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.Стало быть, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, звиад гамсахурдия, эдуард шеварднадзе, нино бурджанадзе, день матери
грузия, общество, новости, звиад гамсахурдия, эдуард шеварднадзе, нино бурджанадзе, день матери
День матери празднуют в Грузии
Праздничный день 3 марта задумывался как альтернатива Международному женскому дню, однако в дальнейшем власти Грузии решили сделать праздничными обе даты
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия в понедельник празднует День матери, этот день в стране является выходным.
История праздника связана с именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, который в 1991 году вынес его на утверждение парламента. Новый праздник должен был заменить Международный женский день, так как 8 Марта по инициативе Гамсахурдия тогда отменили.
Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника. Его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.
Кстати, 8 Марта вновь стало праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.
Стало быть, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.