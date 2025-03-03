https://sputnik-georgia.ru/20250303/den-materi-v-gruzii-sovremennyy-prazdnik-stavshiy-traditsiey---video-292334532.html
День матери в Грузии: современный праздник, ставший традицией – видео
День матери в Грузии: современный праздник, ставший традицией – видео
Sputnik Грузия
Грузия 3 марта отмечает День матери, который в стране является выходным. Подробнее об истории праздника и как он появился в стране 34 года назад, смотрите в... 03.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-03T18:35+0400
2025-03-03T18:35+0400
2025-03-03T19:32+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
день матери
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/03/292334362_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_dc962835faf268a9363da781b040a708.jpg
История праздника связана с именем первого президента страны Звиада Гамсахурдиа, при котором в 1991 году парламент установил новую праздничную дату вместо Международного женского дня 8 марта, который тогда отменили.Правда, спустя более 10 лет, в 2002 году и 8 Марта был восстановлен в Грузии при Эдуарде Шеварднадзе и теперь в начале весны Грузия отмечает сразу два государственных женских праздника.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/03/292334362_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_7fb7d3eed94ed83bce3a67152af73cb9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день матери, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день матери, видео
День матери в Грузии: современный праздник, ставший традицией – видео
18:35 03.03.2025 (обновлено: 19:32 03.03.2025)
Грузия 3 марта отмечает День матери, который в стране является выходным. Подробнее об истории праздника и как он появился в стране 34 года назад, смотрите в видео Sputnik Грузия
История праздника связана с именем первого президента страны Звиада Гамсахурдиа, при котором в 1991 году парламент установил новую праздничную дату вместо Международного женского дня 8 марта, который тогда отменили.
Правда, спустя более 10 лет, в 2002 году и 8 Марта был восстановлен в Грузии при Эдуарде Шеварднадзе и теперь в начале весны Грузия отмечает сразу два государственных женских праздника.