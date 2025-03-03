https://sputnik-georgia.ru/20250303/den-materi-v-gruzii-sovremennyy-prazdnik-stavshiy-traditsiey---video-292334532.html

День матери в Грузии: современный праздник, ставший традицией – видео

День матери в Грузии: современный праздник, ставший традицией – видео

Sputnik Грузия

Грузия 3 марта отмечает День матери, который в стране является выходным. Подробнее об истории праздника и как он появился в стране 34 года назад, смотрите в... 03.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-03T18:35+0400

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История праздника связана с именем первого президента страны Звиада Гамсахурдиа, при котором в 1991 году парламент установил новую праздничную дату вместо Международного женского дня 8 марта, который тогда отменили.Правда, спустя более 10 лет, в 2002 году и 8 Марта был восстановлен в Грузии при Эдуарде Шеварднадзе и теперь в начале весны Грузия отмечает сразу два государственных женских праздника.

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