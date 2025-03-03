https://sputnik-georgia.ru/20250303/kaladze-pozdravil-zhenschin-gruzii-s-dnem-materi-292330627.html

Каладзе поздравил женщин Грузии с Днем матери

Каладзе поздравил женщин Грузии с Днем матери

Sputnik Грузия

Мэр пожелал всем матерям долголетия и крепкого здоровья, а также радости и счастья 03.03.2025, Sputnik Грузия

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каха каладзе

звиад гамсахурдия

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил женщин Грузии с Днем матери, отметив их неоценимую заслугу перед детьми. Грузия 3 марта празднует День матери. Этот день в стране является государственным выходным. Женщинам и матерям на сегодняшний день в стране посвящены два праздника – 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными."Заслуга матери очень велика, и мы, дети, никогда не сможем отплатить ее тем же. Обычно мы осознаем, чего хотят родители для своего ребенка, немного позже, когда у нас самих появляются дети. Поэтому я очень хорошо понимаю отношение матери к своему ребенку", – написал Каладзе в соцсети.Градоначальник пожелал всем матерям долголетия и крепкого здоровья, а также радости и счастья. История Дня матери связана с именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, который в 1991 году вынес его на утверждение парламента. Новый праздник должен был заменить Международный женский день, так как 8 Марта по инициативе Гамсахурдия тогда отменили. Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, звиад гамсахурдия, тбилиси, грузия, новости, общество