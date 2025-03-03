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Курс лари на понедельник – 2,7904 GEL/$1
Курс лари на понедельник – 2,7904 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0268 лари по отношению к доллару 03.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-03T09:48+0400
2025-03-03T09:48+0400
2025-03-03T10:22+0400
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национальный банк грузии
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 мар в размере 2,7904 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0268 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 2,7904 GEL/$1
09:48 03.03.2025 (обновлено: 10:22 03.03.2025)
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0268 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 мар в размере 2,7904 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0268 лари по отношению к доллару.