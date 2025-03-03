https://sputnik-georgia.ru/20250303/nanesennyy-snegopadom-v-gruzii-uscherb-izuchit-i-poschitaet-spetsialnaya-komissiya--premer-292327313.html

Нанесенный снегопадом в Грузии ущерб изучит и посчитает специальная комиссия – премьер

Нанесенный снегопадом в Грузии ущерб изучит и посчитает специальная комиссия – премьер

Sputnik Грузия

Государство восстановит дома, поврежденные снегопадом, а тем, чьи дома не подлежат ремонту, предоставит альтернативное жилье 03.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-03T12:12+0400

2025-03-03T12:12+0400

2025-03-03T12:12+0400

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Специальная комиссия займется изучением ущерба, нанесенного населению в результате сильного снегопада, соответствующее решение принял премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно пострадали Гурия и Аджария. С последствиями стихии вторую неделю борются спасатели, полиция и армия. В чрезвычайном режиме работает Координационный штаб по ликвидации последствий снегопада. Комиссия детально изучит ущерб, нанесенный обильным снегопадом, после чего будут приняты соответствующие решения. Государство восстановит дома, поврежденные снегопадом. Тем гражданам, чьи дома не подлежат ремонту, государство предоставит альтернативное жилье. Ремонт поврежденных крыш и мелкие инфраструктурные работы начнутся немедленно и будут завершены в короткие сроки. Между тем "Грузинская железная дорога" из-за снегопада в Западной Грузии продолжает отменять рейсы в направлении Гурии, Аджарии и Самегрело. Согласно информации компании, 3 и 4 марта отменены рейсы по следующим направлениям: Кутаиси-Батуми-Кутаиси, Батуми-Озургети-Батуми. На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин до сих пор действуют ограничения для автотранспорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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непогода в грузии, ираклий кобахидзе, грузинская железная дорога, аджария, гурия, западная грузия, грузия, новости