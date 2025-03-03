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Несколько десятков школ в Западной Грузии пока не могут возобновить учебный процесс

Несколько десятков школ в Западной Грузии пока не могут возобновить учебный процесс

Sputnik Грузия

Более десяти школ временно перейдут на дистанционное обучение, заявил министр 03.03.2025, Sputnik Грузия

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2025-03-03T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. До 50 школ в регионах Западной Грузии, пострадавших от снегопада, не смогут возобновить образовательный процесс, рассказал Министр образования Александр Цуладзе. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Самые большие проблемы возникли в горных селах Гурии, Имерети и Аджарской АР. Из 2086 государственных школ около 800 были закрыты из-за снегопада. По его словам, более десяти школ временно перейдут на дистанционное обучение. По распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, специальная комиссия займется изучением ущерба, нанесенного населению в результате сильного снегопада. На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин до сих пор действуют ограничения для автотранспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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