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Несколько десятков школ в Западной Грузии пока не могут возобновить учебный процесс
Несколько десятков школ в Западной Грузии пока не могут возобновить учебный процесс
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Более десяти школ временно перейдут на дистанционное обучение, заявил министр 03.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-03T20:25+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. До 50 школ в регионах Западной Грузии, пострадавших от снегопада, не смогут возобновить образовательный процесс, рассказал Министр образования Александр Цуладзе. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Самые большие проблемы возникли в горных селах Гурии, Имерети и Аджарской АР. Из 2086 государственных школ около 800 были закрыты из-за снегопада. По его словам, более десяти школ временно перейдут на дистанционное обучение. По распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, специальная комиссия займется изучением ущерба, нанесенного населению в результате сильного снегопада. На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин до сих пор действуют ограничения для автотранспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, западная грузия, гурия, школа
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, западная грузия, гурия, школа
Несколько десятков школ в Западной Грузии пока не могут возобновить учебный процесс
Более десяти школ временно перейдут на дистанционное обучение, заявил министр
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. До 50 школ в регионах Западной Грузии, пострадавших от снегопада, не смогут возобновить образовательный процесс, рассказал Министр образования Александр Цуладзе.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Самые большие проблемы возникли в горных селах Гурии, Имерети и Аджарской АР. Из 2086 государственных школ около 800 были закрыты из-за снегопада.
"Около 50 школ по-прежнему не могут возобновить занятия в связи с тем, что мы все еще обрабатываем информацию, полученную в результате мониторинга и устранения ущерба, нанесенного в результате стихийного бедствия", - заявил Цуладзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, более десяти школ временно перейдут на дистанционное обучение.
По распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, специальная комиссия займется изучением ущерба, нанесенного населению в результате сильного снегопада.
На отдельных участках автомобильных дорог из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин до сих пор действуют ограничения для автотранспорта.