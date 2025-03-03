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"Оскар - 2025": фильм "Анора" выиграл пять статуэток
"Оскар - 2025": фильм "Анора" выиграл пять статуэток
Sputnik Грузия
Комедийно-драматический фильм американского режиссера и сценариста Шона Бейкера про молодую секс-работницу с участием российских актеров стал триумфатором... 03.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения наград Киноакадемии США "Оскар" – настоящий фурор произвела картина американского режиссера Шона Бейкера "Анора", получившая сразу пять статуэток.В копилке фильма: "Оскар" за лучший сценарий, монтаж, режиссуру и лучший фильм. Пятую статуэтку "Аноре" принесла актриса Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль.Так комедийно-драматический фильм про молодую секс-работницу с участием российских актеров стал триумфатором вечера, установив рекорд по количеству полученных наград за одну ночь.Актер Юра Борисов, сыгравший мужскую роль второго плана в "Аноре", уступил награду Кирану Калкину с "Настоящей болью".Эдриан Броуди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в "Бруталисте". Это вторая его статуэтка. Предыдущую за фильм "Пианист" Броуди получил в 2003 году. Награда в номинации "Лучшая женская роль второго плана" досталась Зои Салдане за "Эмилию Перес".Другие победители "Оскара-2025":В традиционной части церемонии In Memoriam, посвященной умершим кинематографистам, вспомнили Дэвида Линча и Джина Хэкмена.Премия американской Академии кинематографических искусств и наук "Оскар" вручается ежегодно по 24 основным номинациям. В этом году объявление номинантов было перенесено из-за пожаров в Калифорнии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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оскар, кинопремия "оскар", новости, мировая культура, в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, юрий борисов, дэвид линч
"Оскар - 2025": фильм "Анора" выиграл пять статуэток
11:11 03.03.2025 (обновлено: 11:55 03.03.2025)
Комедийно-драматический фильм американского режиссера и сценариста Шона Бейкера про молодую секс-работницу с участием российских актеров стал триумфатором вечера
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения наград Киноакадемии США "Оскар" – настоящий фурор произвела картина американского режиссера Шона Бейкера "Анора", получившая сразу пять статуэток.
В копилке фильма: "Оскар" за лучший сценарий, монтаж, режиссуру и лучший фильм. Пятую статуэтку "Аноре" принесла актриса Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль.
Так комедийно-драматический фильм про молодую секс-работницу с участием российских актеров стал триумфатором вечера, установив рекорд по количеству полученных наград за одну ночь.
Актер Юра Борисов, сыгравший мужскую роль второго плана в "Аноре", уступил награду Кирану Калкину с "Настоящей болью".
Эдриан Броуди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в "Бруталисте". Это вторая его статуэтка. Предыдущую за фильм "Пианист" Броуди получил в 2003 году. Награда в номинации "Лучшая женская роль второго плана" досталась Зои Салдане за "Эмилию Перес".
Другие победители "Оскара-2025":
"Лучший анимационный фильм" – "Поток";
"Лучший фильм на иностранном языке" – "Я все еще здесь";
"Лучший короткометражный анимационный фильм" – "В тени кипариса";
"Лучший документальный фильм" – "Нет другой земли";
"Лучший короткометражный документальный фильм" – "Единственная девушка в оркестре";
"Лучший игровой короткометражный фильм" – "Я не робот";
"Лучший адаптированный сценарий" – "Конклав" (Питер Строган);
"Лучший макияж и прически" – "Субстанция";
"Лучший дизайн костюмов" – "Злая" (Пол Тэйзуэлл);
"Лучший звук" – "Дюна: Часть 2";
"Лучшие визуальные эффекты" – "Дюна: Часть 2";
"Лучшая работа художника-постановщика" – "Злая".
В традиционной части церемонии In Memoriam, посвященной умершим кинематографистам, вспомнили Дэвида Линча и Джина Хэкмена.
Премия американской Академии кинематографических искусств и наук "Оскар" вручается ежегодно по 24 основным номинациям. В этом году объявление номинантов было перенесено из-за пожаров в Калифорнии.