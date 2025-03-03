https://sputnik-georgia.ru/20250303/pepelnaya-sreda-2025-ili-nachalo-velikogo-posta-u-katolikov-292332758.html

Пепельная среда 2025, или начало Великого поста у католиков

Пепельная среда 2025, или начало Великого поста у католиков

Sputnik Грузия

Великий пост у католиков ежегодно начинается в Пепельную среду – первый день поста в 2025 году в Римско-католической церкви выпадает на 5 марта 03.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-03T19:31+0400

2025-03-03T19:31+0400

2025-03-03T19:40+0400

справки

религиозный праздник

великий пост

религия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/19/250455788_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f736145a4a30d6dae6de31e08c11391a.jpg

Великий пост, который готовит христиан к главному церковному празднику Пасхе, у православных в 2025 году начался 3 марта. Почему католики первый день Великого поста называют Пепельной средой, и как западные христиане соблюдают пост, читайте в материале Sputnik Грузия. Почему Пепельная? Пепельной средой первый день Великого поста у католиков стали называть из-за древнего обряда посыпать голову пеплом в знак покаяния, который символизирует отпущение грехов. Такой обычай известен во многих древних культурах, в том числе в Греции, Древнем Египте и у арабов. В Ветхом Завете – это символ покаяния, скорби и смирения перед богом. Католическая церковь приняла правило начинать Великий пост в Пепельную среду в 1570 году. С тех пор в храмах выполняют ритуал посыпания пеплом, однако ход обряда зависит от местных традиций: священник или наносит пеплом крестное знамение на лоб верующего, или посыпает голову им. Монахам пепельный знак наносят на тонзуру, а монахиням священник чертит на лбу пеплом крест. Во всех католических церквях в Пепельную среду проводят литургию, в ходе которой священник каждому прихожанину говорит: "Покайся и веруй в Евангелие" или библейскую фразу "Из праха вышел и в прах возвратишься". В некоторых местностях прихожане смывают пепел перед выходом из храма. Это означает, что они от грехов очистились. В других – верующие с пепельным крестом выходят из храма, как бы "неся его в мир". Великий пост у католиков Великий пост у католиков начинается за 45 календарных дней до празднования Пасхи. Пост длится всего 40 дней – шесть недель (исключая воскресенье) и 4 дня. Великий пост у православных в общей сложности длится семь недель. Отличаются также и правила соблюдения поста. Католики строго постятся в Пепельную среду и Страстную пятницу, а по пятницам отказываются от мясных продуктов. Католическая церковь во все остальные дни Великого поста ограничений на еду не накладывает. Шестинедельный пост католики начинают в среду предшествующей недели, так как по воскресеньям они не постятся. Православные, в отличие от католиков, строго постятся непрерывно все семь недель поста, который начинается в Чистый понедельник. Жирный вторник, или Марди гра, который предшествует Пепельной среде, завершает период развлечений перед постом. У православных последний день перед Великим постом – Прощеное воскресенье. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религиозный праздник, великий пост, религия