https://sputnik-georgia.ru/20250303/pevets-georgiy-melikishvili-u-nas-zdes-est-malenkaya-gruziya-292317691.html

Певец Георгий Меликишвили: У нас здесь есть маленькая Грузия

Певец Георгий Меликишвили: У нас здесь есть маленькая Грузия

Sputnik Грузия

У Георгия Меликишвили необыкновенный тембр голоса и харизма. Он не только успешный исполнитель, участник музыкальных конкурсов и ТВ-проектов, в их числе шоу... 03.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-03T16:16+0400

2025-03-03T16:16+0400

2025-03-03T16:16+0400

интервью

грузины за рубежом

культура

шоу-бизнес

грузинский шоу-бизнес

шоу "голос"

шоу "большая сцена"

вахтанг кикабидзе

георгий меликишвили

гамлет гонашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/01/292315313_0:105:751:527_1920x0_80_0_0_e6b04b86e71ba4dc72e8c3d2680ba759.jpg

О своей деятельности в ФНКА, о дружбе народов Грузии и России, а также о своей вокальной карьере Меликишвили рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия. – Георгий, вы родом из солнечного Телави, как говорилось в известном фильме Данелия "Мимино". Расскажите, скучаете ли по родине, винодельческому краю Кахети, вообще по Грузии, или она всегда в ваших мыслях? – Как и любой грузин, сколько лет и где бы я ни находился, я очень люблю Грузию. Я никогда не представлял жизни вне Грузии, но на все воля Божья: так случилось, что я живу в Москве. Хотя мои родные в Грузии, и я, конечно, скучаю по родине. И при первой возможности всегда лечу туда. – За это время, наверное, и Россия уже стала вашим домом? Вы живете там уже более 20 лет. – Да, я уже 22 года в Москве. И этот город, конечно, уже родной. Я тут чувствую себя очень комфортно. Слава Богу, здесь много моих друзей и близких. Тем более тут я являюсь вице-президентом грузинской диаспоры по культурной части. Мы проводим множество вечеров, гала-концертов и различных мероприятий в грузинском духе. Наш президент организации Давид Важаевич Цецхладзе над этим усердно работает. Как мы всегда говорим: "И у нас здесь есть маленькая Грузия". Нас сильно сплачивает и объединяет наша любовь к родине. – Расскажите о вашей деятельности в ФНКА. Что за годы вашей работы в этой организации удалось сделать и какие проекты впереди? – Всего рассказать в двух словах не получится, потому что у нас очень много проектов. Вот я сейчас сижу в офисе, смотрю на плакаты наших проектов и мероприятий: футбольный клуб грузинской диаспоры, ежегодный хореографический фестиваль имени Гиви Вахтанговича Цимакуридзе. 12 мая – День грузинской диаспоры в России – мы празднуем ежегодно. И в этом году мы обязательно его проведем. В декабре в Большом концертном зале "Космос" у нас был концерт. Так что грузинская диаспора проводит много классных мероприятий, помогает в промоушене артистам, которые представляют грузинский народ. Для нас это всегда очень важно. Вот и 7 марта мой сольный концерт пройдет в Москве в Центре исполнительских искусств (бывший Градский Холл). В нем примут участие мои друзья и известные артисты. – Сейчас между нашими странами непростые отношения. И вы, как человек искусства, наверное, особенно переживаете это. Как вы считаете, способны ли цели, которые преследует ваша организация, помочь сблизиться и объединиться Грузии, грузинам, проживающим в РФ, и самой России через культуру и общие связи? – Я стараюсь не говорить о политике, потому что людей, компетентных в этой сфере, хватает. Конечно, не все безоблачно. Да, к большому сожалению, между Грузией и Россией были неприятные моменты. Но я уверен, что российский и грузинский народы близки друг другу по культуре, по вере, у них схожий менталитет – это тоже немало значит. В России очень любят грузинскую культуру. И я искренне желаю, чтобы между Грузией и Россией были добрые и теплые отношения – Господь свидетель. Политики пусть сами между собой договариваются – это уже другая история. А народы и так уважают друг друга. Я хочу, чтобы наши замечательные народы общались, дружили и чтобы никогда не было больше никаких конфликтов. Только дружба и отношения, которые строятся на теплых, добрых чувствах. Я очень на это надеюсь. – Георгий, вы пели в хоре патриарха Грузии, а приехав в Москву, были солистом легендарного ансамбля "Орэра". Расскажите об этом времени. – Да, я пел в замечательном хоре "Басиани" при патриархии Грузии и участвовал в мероприятиях, связанных с нашим великим патриархом, которого я очень сильно люблю. Это были 2000-2003 годы. В 2003-м я приехал в Москву, где познакомился с солистом ансамбля "Орэра" Темуром Давитая. Он услышал мое пение и пригласил меня в группу. Если я не ошибаюсь, это было в 2005 году. И вот я несколько лет пел в этом прекрасном коллективе. Мы давали много больших концертов по России. И я благодарен им за такой опыт, потому что это легендарный ансамбль, где пели в свое время Вахтанг Кикабидзе, Гено Надирашвили, Темур Давитая и другие. – У вас необыкновенный тембр голоса и манера исполнения. Как этот стиль формировался? – До 22 лет я пел только народные грузинские песни в хоре. А у нашего многоголосия ведь очень характерная манера пения. В грузинском фольклоре, особенно в восточных, кахетинских песнях, много мелизмов. По-грузински – народные "чахвехеби" ("завороты" – ред.). В годы учебы в университете у меня был легендарный педагог, человек-атлант для меня и для всей Грузии, Анзор Эркомаишвили. Многие из народных и церковных песен, которые уже были утеряны, Эркомаишвили нашел, сохранил и передал следующим поколениям. Кстати, он мне говорил: "Ты певец! Ты станешь профессионалом. И ты должен знать и петь также западные – гурийские, имеретинские, мегрельские и сванские песни". Так что все детство и юность я пел грузинские народные песни, а переехав в Москву, стал исполнять эстрадные песни. Русские, грузинские, итальянские, испанские. – А был кумир, повлиявший на ваш стиль исполнения? – Был такой грузинский певец Гамлет Гонашвили. Вот для меня это самый любимый исполнитель. Не только для меня, но и всей Грузии. Его, к сожалению, уже нет с нами. Но до сих пор, когда я слышу его записи, мурашки по коже. Для меня он абсолютный феномен. А из западных музыкантов – Стиви Уандер. Естественно, когда я впервые услышал эту музыку, меня пленили его мелизмы. И вот я в некотором смысле перенял его соул-мелизмы и мои родные, сумасшедше красивые мелизмы грузинского восточного многоголосия. Так и сформировалась моя манера. Для многих этот мой синтез стилей кажется очень интересным и новым. Но его основа – все же грузинское народное пение. – Вы же пели с детства. Помните свой первый серьезный концерт? – Да, я пел совсем с малых лет. Моим педагогом была замечательная Лия Николозишвили. Моя родная деревня Саниоре, в 25 километрах от Телави, где живут мои родные и близкие. И учительница была нашей соседкой, жила в двух километрах от Саниоре в селе Артана. Именно она научила меня первым профессиональным шагам в музыке, и под ее руководством в возрасте 6-7 лет я пел в Кремле. В детстве я выступал на больших концертах, вместе с ансамблем "Рустави", где пел Гамлет Гонашвили и которым руководил Анзор Эркомаишвили. Также на празднике Важаоба, в честь поэта Важа-Пшавела. Выступал на государственных концертах, где, к слову, присутствовал первый секретарь ЦК компартии Грузии Джумбер Патиашвили. А однажды я пел на концерте, на котором выступали солисты из разных стран, в том числе любимый мною теперь Гамлет Гонашвили. И мне говорили, что я его видел живьем. К сожалению, я этого не помню. – В Москве всегда была и есть очень высокая конкуренция в шоу-бизнесе. Вам трудно держать планку, конкурировать с коллегами по сцене? – Безусловно, в Москве жесточайшая конкуренция. Вы можете годами стучать в закрытые двери. Но ведь у медали две стороны. И, возможно, если эти двери не открываются вам сейчас, для вас предназначены другие. Всему свое время. Главное – терпение. – Георгий, а чем занимаетесь в свободное время? – Если у меня есть свободное время, я обязательно читаю и хожу в спортзал, плаваю, чтобы держать себя в форме. Это очень важно для артиста. Хотя до того, пока я привык к спорту, я долго уговаривал и договаривался со своим вторым я, который абсолютно не представлял в своей жизни спорта. – Спасибо за интервью. И напоследок: нет идеи устроить концерт в Грузии? – Если честно, неоднократно были предложения, но пока они не имели продолжения. Меня часто об этом спрашивают и родственники. Но пока выступлений в Грузии не планирую. Хотя для меня было бы большой честью провести в Грузии сольный концерт. Можно сказать, что мое большое желание – выступить в Тбилисской филармонии, пригласить замечательных артистов и сделать замечательный вечер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

телави

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0f/265237285_641:0:1920:1279_100x100_80_0_0_c1192ab0b95ac2d7627ca5a4cc61db90.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0f/265237285_641:0:1920:1279_100x100_80_0_0_c1192ab0b95ac2d7627ca5a4cc61db90.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0f/265237285_641:0:1920:1279_100x100_80_0_0_c1192ab0b95ac2d7627ca5a4cc61db90.jpg

интервью, грузины за рубежом, культура, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес, шоу "голос", шоу "большая сцена", вахтанг кикабидзе, георгий меликишвили, гамлет гонашвили, кахети, телави, москва, грузино-российские отношения