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Спасатели обнаружили третьего пастуха, пропавшего во время снегопада в Западной Грузии
Спасатели обнаружили третьего пастуха, пропавшего во время снегопада в Западной Грузии
Sputnik Грузия
Определить местонахождение пастуха удалось благодаря дронам, используемых в спасательно-поисковой операции 03.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-03T18:20+0400
2025-03-03T18:20+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Спасатели обнаружили третьего пастуха в Хелвачаурском районе Имерети, не выходившего на связь с момента ухудшения погодных условий в регионе, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Всего пропавших пастухов было трое. Двое из них были обнаружены спасателями к 1 марта, а третьего (Олега Кочадзе), у которого было стадо в ущелье Сакраула, удалось найти 3 марта. На кадрах, снятых дроном, видно, как пастух передвигается по местности невредимым. В настоящее время специальная группа направляется в указанный район. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Самые большие проблемы возникли в горных селах Гурии, Имерети и Аджарской АР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, имерети, западная грузия
Спасатели обнаружили третьего пастуха, пропавшего во время снегопада в Западной Грузии
18:20 03.03.2025 (обновлено: 19:30 03.03.2025)
Определить местонахождение пастуха удалось благодаря дронам, используемых в спасательно-поисковой операции
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Спасатели обнаружили третьего пастуха в Хелвачаурском районе Имерети, не выходившего на связь с момента ухудшения погодных условий в регионе, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Всего пропавших пастухов было трое. Двое из них были обнаружены спасателями к 1 марта, а третьего (Олега Кочадзе), у которого было стадо в ущелье Сакраула, удалось найти 3 марта.
По данным мэрии Хелвачаури, определить местонахождение пастуха удалось благодаря дронам, используемых в спасательно-поисковой операции.
На кадрах, снятых дроном, видно, как пастух передвигается по местности невредимым. В настоящее время специальная группа направляется в указанный район.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Самые большие проблемы возникли в горных селах Гурии, Имерети и Аджарской АР.