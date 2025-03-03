https://sputnik-georgia.ru/20250303/spasateli-obnaruzhili-tretego-pastukha-propavshego-vo-vremya-snegopada-v-zapadnoy-gruzii-292333689.html

Спасатели обнаружили третьего пастуха, пропавшего во время снегопада в Западной Грузии

Спасатели обнаружили третьего пастуха, пропавшего во время снегопада в Западной Грузии

Sputnik Грузия

Определить местонахождение пастуха удалось благодаря дронам, используемых в спасательно-поисковой операции 03.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-03T18:20+0400

2025-03-03T18:20+0400

2025-03-03T19:30+0400

происшествия

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

имерети

западная грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Спасатели обнаружили третьего пастуха в Хелвачаурском районе Имерети, не выходившего на связь с момента ухудшения погодных условий в регионе, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Всего пропавших пастухов было трое. Двое из них были обнаружены спасателями к 1 марта, а третьего (Олега Кочадзе), у которого было стадо в ущелье Сакраула, удалось найти 3 марта. На кадрах, снятых дроном, видно, как пастух передвигается по местности невредимым. В настоящее время специальная группа направляется в указанный район. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Самые большие проблемы возникли в горных селах Гурии, Имерети и Аджарской АР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, имерети, западная грузия