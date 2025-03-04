https://sputnik-georgia.ru/20250304/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-292337422.html
Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T09:01+0400
2025-03-04T09:01+0400
2025-03-04T09:01+0400
грузия
туризм
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277661366_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a1497e446122abba32dc17d6d0f1385a.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2024 году выросло на 5,9% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, в прошлом году в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 354,8 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 638,7 тысячи поездок (на 2,5% больше, чем в 2023 году) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 735,8 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,5% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 373,5 тысячи в месяц) и в регион Имерети (в среднем 340,3 тысячи в месяц). Куда ездили и сколько тратили местные туристы В 2024 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Частыми были поездки в целях шопинга, а также отдыха и развлечений. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 300 миллионов лари, что на 7,9% больше по сравнению с 2023 годом. При этом средние расходы одного человека выросли на 5,4% и составили 183,1 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 55,6% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277661366_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8edff8cb13022b875f90b611769fbeb4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2024 году выросло на 5,9% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в прошлом году в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 354,8 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 638,7 тысячи поездок (на 2,5% больше, чем в 2023 году) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 735,8 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,5% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 373,5 тысячи в месяц) и в регион Имерети (в среднем 340,3 тысячи в месяц).
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
В 2024 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Частыми были поездки в целях шопинга, а также отдыха и развлечений.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
842,9
51,4
Шопинг
257,1
15,7
Отдых и развлечения
186,1
11,4
Посещение второго дома
137,8
8,4
Лечение
136,0
8,3
Профдеятельность
32,5
2,0
Другое
46,3
2,8
Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 300 миллионов лари, что на 7,9% больше по сравнению с 2023 годом. При этом средние расходы одного человека выросли на 5,4% и составили 183,1 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Виды расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Шопинг
107,2
65,4
Еда и напитки
74,4
45,4
Транспорт
60,3
36,8
Размещение
15,7
9,6
Развлечения
2,9
1,8
Другое
39,5
24,1
Среди внутренних туристов 55,6% составляют женщины.