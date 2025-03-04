https://sputnik-georgia.ru/20250304/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-292337422.html

Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные

Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам 04.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-04T09:01+0400

2025-03-04T09:01+0400

2025-03-04T09:01+0400

грузия

туризм

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277661366_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a1497e446122abba32dc17d6d0f1385a.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2024 году выросло на 5,9% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, в прошлом году в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 354,8 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 638,7 тысячи поездок (на 2,5% больше, чем в 2023 году) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 735,8 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,5% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 373,5 тысячи в месяц) и в регион Имерети (в среднем 340,3 тысячи в месяц). Куда ездили и сколько тратили местные туристы В 2024 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Частыми были поездки в целях шопинга, а также отдыха и развлечений. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 300 миллионов лари, что на 7,9% больше по сравнению с 2023 годом. При этом средние расходы одного человека выросли на 5,4% и составили 183,1 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 55,6% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика