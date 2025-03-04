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Глава правительства Грузии отправился в Узбекистан
Глава правительства Грузии отправился в Узбекистан
Sputnik Грузия
В ходе визита премьер Грузии встретится со своим узбекским коллегой и президентом страны 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T11:48+0400
2025-03-04T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе отправилась с двухдневным официальным визитом в Узбекистан, сообщил телеканал "Рустави 2". В Ташкенте состоится десятое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном с участием членов правительств двух стран. Запланированы встречи Кобахидзе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, а также спикером законодательного органа и председателем Сената. В состав грузинской делегации вошли: первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, глава МИД Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр спорта Шалва Гоголадзе и руководитель аппарата правительства Леван Жоржолиани.Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в январе 2025 года составил 18,5 млн долларов США, что на 38% больше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, узбекистан, шавкат мирзиеев, абдулла арипов, ташкент, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, узбекистан, шавкат мирзиеев, абдулла арипов, ташкент, ираклий кобахидзе

Глава правительства Грузии отправился в Узбекистан

11:48 04.03.2025
© Fotolia / Pavel ParmenovЗдание Сената на площади Независимости в Ташкенте
Здание Сената на площади Независимости в Ташкенте - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2025
© Fotolia / Pavel Parmenov
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В ходе визита премьер Грузии встретится со своим узбекским коллегой и президентом страны
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе отправилась с двухдневным официальным визитом в Узбекистан, сообщил телеканал "Рустави 2".
В Ташкенте состоится десятое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном с участием членов правительств двух стран.
Запланированы встречи Кобахидзе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, а также спикером законодательного органа и председателем Сената.
В состав грузинской делегации вошли: первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, глава МИД Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр спорта Шалва Гоголадзе и руководитель аппарата правительства Леван Жоржолиани.
Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.
Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в январе 2025 года составил 18,5 млн долларов США, что на 38% больше, чем в 2024 году.
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