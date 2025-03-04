https://sputnik-georgia.ru/20250304/inflyatsiya-v-gruzii-vyrosla--statistika-za-fevral-292352450.html
Инфляция в Грузии выросла – статистика за февраль
Инфляция в Грузии выросла – статистика за февраль
Sputnik Грузия
В феврале 2025 года по сравнению с январем 2025 года уровень инфляции составил 0,4% 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Годовая инфляция (февраль 2025 года к февралю 2024 года) в Грузии составила 2,4% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (январь 2025 года к январю 2024 года) в Грузии составляла 2,0%. Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (6,8%), здравоохранения (5,4%), образования (5,2%), на алкогольную и табачную продукцию (4,7%), а также на продовольствие и безалкогольные напитки (3,7%). Цены снизились на связь (12,2%), а также мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,1%). В феврале 2025 года по сравнению с январем 2025 года уровень инфляции составил 0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Инфляция в Грузии выросла – статистика за февраль
В феврале 2025 года по сравнению с январем 2025 года уровень инфляции составил 0,4%
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Годовая инфляция (февраль 2025 года к февралю 2024 года) в Грузии составила 2,4% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (январь 2025 года к январю 2024 года) в Грузии составляла 2,0%.
Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (6,8%), здравоохранения (5,4%), образования (5,2%), на алкогольную и табачную продукцию (4,7%), а также на продовольствие и безалкогольные напитки (3,7%).
Цены снизились на связь (12,2%), а также мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,1%).
В феврале 2025 года по сравнению с январем 2025 года уровень инфляции составил 0,4%.