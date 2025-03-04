https://sputnik-georgia.ru/20250304/litva-narastila-torgovlyu-s-rf-poka-uprekala-v-etom-gruziyu--glava-parlamenta-gruzii-292341860.html

Литва нарастила торговлю с РФ, пока упрекала в этом Грузию – глава парламента Грузии

Литва нарастила торговлю с РФ, пока упрекала в этом Грузию – глава парламента Грузии

Sputnik Грузия

Грузинские власти не раз становились объектом критики со стороны Запада из-за того, что отказались вводить санкции против России 04.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-04T13:10+0400

2025-03-04T13:10+0400

2025-03-04T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Литва нарастила экспорт вина в Россию, в то время, как призывала Грузию изьять российские товары с прилавков магазинов, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. При этом спикер парламента опубликовал пост экс-посла Литвы в Грузии Андрюса Калиндра от 26 февраля 2022 года, на второй день после начала конфликта на Украине, и назвал его провокационным. Как ранее заявил президент Михаил Кавелашвили, представители "глубинного государства" призывали Грузию присоединиться к санкциям против России, направить добровольцев и оружие на Украину, а также открыть "второй фронт". Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2025 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 203,3 млн долларов. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, шалва папуашвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, литва, украина, россия