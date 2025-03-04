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Литва нарастила торговлю с РФ, пока упрекала в этом Грузию – глава парламента Грузии
Литва нарастила торговлю с РФ, пока упрекала в этом Грузию – глава парламента Грузии
Sputnik Грузия
Грузинские власти не раз становились объектом критики со стороны Запада из-за того, что отказались вводить санкции против России 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Литва нарастила экспорт вина в Россию, в то время, как призывала Грузию изьять российские товары с прилавков магазинов, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. При этом спикер парламента опубликовал пост экс-посла Литвы в Грузии Андрюса Калиндра от 26 февраля 2022 года, на второй день после начала конфликта на Украине, и назвал его провокационным. Как ранее заявил президент Михаил Кавелашвили, представители "глубинного государства" призывали Грузию присоединиться к санкциям против России, направить добровольцев и оружие на Украину, а также открыть "второй фронт". Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2025 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 203,3 млн долларов. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Литва нарастила торговлю с РФ, пока упрекала в этом Грузию – глава парламента Грузии
13:10 04.03.2025 (обновлено: 13:17 04.03.2025)
Грузинские власти не раз становились объектом критики со стороны Запада из-за того, что отказались вводить санкции против России
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Литва нарастила экспорт вина в Россию, в то время, как призывала Грузию изьять российские товары с прилавков магазинов, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
"Спустя два года после начала войны стало ясно, что Литва за это время стала страной номер один в мире по объему экспорта вина в Россию. При том, что сама она вино не производит. Каждый, наверно, задумается, в чем мораль этой истории", - заявил он.
При этом спикер парламента опубликовал пост экс-посла Литвы в Грузии Андрюса Калиндра от 26 февраля 2022 года, на второй день после начала конфликта на Украине, и назвал его провокационным.
"Он (посол Литвы - ред.) не поленился, сфотографировал продукты питания российского производства в одном из магазинов Тбилиси, разместил фотографии в Twitter и призвал нас прекратить поддержку российской экономики", - написал Папуашвили.
Как ранее заявил президент Михаил Кавелашвили, представители "глубинного государства" призывали Грузию присоединиться к санкциям против России, направить добровольцев и оружие на Украину, а также открыть "второй фронт".
Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.
Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2025 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 203,3 млн долларов.
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.