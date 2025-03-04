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Машина упала в Куру в центре Тбилиси: погиб один человек
Машина упала в Куру в центре Тбилиси: погиб один человек
Sputnik Грузия
Спасателям из-за мутной воды и особенностей дна только спустя три часа удалось вытащить машину с водителем из реки 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T18:05+0400
2025-03-04T18:05+0400
2025-03-04T18:07+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Три часа длилась спасательно-поисковая операция в реке Кура в центре Тбилиси у подножия храма Метехи – спасатели достали из реки автомобиль с погибшим водителем, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и, пробив ограждение моста, вместе с автомобилем упал в реку. Спасателям из-за мутной воды и особенностей дна только спустя три часа удалось вытащить машину с водителем из реки. По предварительной информации погибший мужчина. МВД Грузии обещало сделать комментарий для СМИ после завершения работы экспертов, которым предстоит восстановить полную картину ДТП. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспортного средства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, дтп
происшествия, грузия, новости, тбилиси, дтп
Машина упала в Куру в центре Тбилиси: погиб один человек
18:05 04.03.2025 (обновлено: 18:07 04.03.2025)
Спасателям из-за мутной воды и особенностей дна только спустя три часа удалось вытащить машину с водителем из реки
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Три часа длилась спасательно-поисковая операция в реке Кура в центре Тбилиси у подножия храма Метехи – спасатели достали из реки автомобиль с погибшим водителем, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и, пробив ограждение моста, вместе с автомобилем упал в реку.
Спасателям из-за мутной воды и особенностей дна только спустя три часа удалось вытащить машину с водителем из реки.
По предварительной информации погибший мужчина.
МВД Грузии обещало сделать комментарий для СМИ после завершения работы экспертов, которым предстоит восстановить полную картину ДТП.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспортного средства".