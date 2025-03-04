https://sputnik-georgia.ru/20250304/nakhodyaschiysya-pod-sledstviem-byvshiy-partner-ivanishvili-pokinul-gruzii-292347823.html

Находящийся под следствием бывший партнер Иванишвили покинул Грузию

Находящийся под следствием бывший партнер Иванишвили покинул Грузию

Sputnik Грузия

Георгий Бачиашвили возглавлял Фонд соинвестирования, основанный Бидзиной Иванишвили, в 2013-2019 годы 04.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-04T14:59+0400

2025-03-04T14:59+0400

2025-03-04T16:05+0400

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фонд соинвестирования грузии

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Бывший партнер миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили, которому в Грузии предъявлены обвинения по двум уголовным делам, покинул Грузию. Бачиашвили обвиняется в мошенничестве с деньгами почетного председателя правящей партии и неисполнении своих полномочий как главы Фонда соинвестирования Грузии, который также связан с Иванишвили. По его словам, причиной отъезда стало обвинение по устаревшему делу с сфабрикованными обвинениями, что не соответствует законодательству.Бачиашвили назвал свой отъезд из Грузии стратегическим шагом. Бачиашвили в 2024 году предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов в 2015-2017 годы. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В 2025 году ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования, который он возглавлял с 2013-го и до мая 2019 года. А затем, до 2023 года, был председателем Консультативного совета Фонда.По версия следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС". В Грузии в случае подтверждения вины ему грозит до 9 лет лишения свободы.Грузинский Фонд соинвестирования ("GCF"), основанный Иванишвили, является $6-миллиардным частным инвестиционным фондом с полномочиями предоставлять уникальный доступ к возможностям инвестирования в быстро растущие отрасли сектора экономики Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, фонд соинвестирования грузии