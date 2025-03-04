Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250304/nakhodyaschiysya-pod-sledstviem-byvshiy-partner-ivanishvili-pokinul-gruzii-292347823.html
Находящийся под следствием бывший партнер Иванишвили покинул Грузию
Находящийся под следствием бывший партнер Иванишвили покинул Грузию
Sputnik Грузия
Георгий Бачиашвили возглавлял Фонд соинвестирования, основанный Бидзиной Иванишвили, в 2013-2019 годы 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T14:59+0400
2025-03-04T16:05+0400
грузия
новости
тбилиси
бидзина иванишвили
фонд соинвестирования грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/04/292347643_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_52ba4c6cfadd4c8b798faa58fcb2e8f2.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Бывший партнер миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили, которому в Грузии предъявлены обвинения по двум уголовным делам, покинул Грузию. Бачиашвили обвиняется в мошенничестве с деньгами почетного председателя правящей партии и неисполнении своих полномочий как главы Фонда соинвестирования Грузии, который также связан с Иванишвили. По его словам, причиной отъезда стало обвинение по устаревшему делу с сфабрикованными обвинениями, что не соответствует законодательству.Бачиашвили назвал свой отъезд из Грузии стратегическим шагом. Бачиашвили в 2024 году предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов в 2015-2017 годы. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В 2025 году ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования, который он возглавлял с 2013-го и до мая 2019 года. А затем, до 2023 года, был председателем Консультативного совета Фонда.По версия следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС". В Грузии в случае подтверждения вины ему грозит до 9 лет лишения свободы.Грузинский Фонд соинвестирования ("GCF"), основанный Иванишвили, является $6-миллиардным частным инвестиционным фондом с полномочиями предоставлять уникальный доступ к возможностям инвестирования в быстро растущие отрасли сектора экономики Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/04/292347643_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_4e53e245dbb19dca9255c7eac50f624a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, фонд соинвестирования грузии
грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, фонд соинвестирования грузии

Находящийся под следствием бывший партнер Иванишвили покинул Грузию

14:59 04.03.2025 (обновлено: 16:05 04.03.2025)
© Courtesy of Giorgi BachiashviliГеоргий Бачиашвили
Георгий Бачиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2025
© Courtesy of Giorgi Bachiashvili
Подписаться
Георгий Бачиашвили возглавлял Фонд соинвестирования, основанный Бидзиной Иванишвили, в 2013-2019 годы
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Бывший партнер миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили, которому в Грузии предъявлены обвинения по двум уголовным делам, покинул Грузию.
Бачиашвили обвиняется в мошенничестве с деньгами почетного председателя правящей партии и неисполнении своих полномочий как главы Фонда соинвестирования Грузии, который также связан с Иванишвили.

"С глубочайшей скорбью и чувством несправедливости заявляю о своем вынужденном отъезде из Грузии", – написал Бачиашвили в соцсетях.

По его словам, причиной отъезда стало обвинение по устаревшему делу с сфабрикованными обвинениями, что не соответствует законодательству.
"Кроме того, я получил достоверную информацию о реальных угрозах моей безопасности - угрозах, которые в сегодняшней Грузии могут иметь летальное значение", - написал он.
Бачиашвили назвал свой отъезд из Грузии стратегическим шагом.

"Мой отъезд – не капитуляция, а осознанный и стратегический шаг. В этой борьбе мое пребывание за пределами страны будет гораздо полезнее", – написал Бачиашвили.

Бачиашвили в 2024 году предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов в 2015-2017 годы. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход.
В 2025 году ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования, который он возглавлял с 2013-го и до мая 2019 года. А затем, до 2023 года, был председателем Консультативного совета Фонда.
По версия следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС".
В Грузии в случае подтверждения вины ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Грузинский Фонд соинвестирования ("GCF"), основанный Иванишвили, является $6-миллиардным частным инвестиционным фондом с полномочиями предоставлять уникальный доступ к возможностям инвестирования в быстро растущие отрасли сектора экономики Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0