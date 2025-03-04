https://sputnik-georgia.ru/20250304/parlament-gruzii-utverdil-v-pervom-chtenii-novye-trebovaniya-k-smi-292357769.html
Парламент Грузии утвердил в первом чтении новые требования к СМИ
Парламент Грузии утвердил в первом чтении новые требования к СМИ
Sputnik Грузия
Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T23:53+0400
2025-03-04T23:53+0400
2025-03-04T23:53+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в законодательство, которые определят новые требования к новостям, передаваемым СМИ, зарегистрированным в Грузии. Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно. Ранее в законе не было требования о непредвзятости. Все источники должны быть идентифицированы, а при использовании анонимного источника это должно быть четко указано. Исправление ошибок должно быть открытым и незамедлительным. Кроме того, любое заинтересованное лицо, чьи интересы были затронуты при передаче фактов, имеет право обжаловать этот факт в течение 10 дней и потребовать исправления ошибки. Если вещатель откажется исправлять ошибки, то жалобу можно будет подать в Национальную комиссию по коммуникациям или в суд. Помимо этого, СМИ будут обязаны разделять факт и комментарий, а членам партий будет запрещено вести информационные выпуски, а также работать журналистами. В СМИ вводится обязательство на ответ второй стороны, а приглашение одной стороны не должно будет использоваться как средство нападения на те группы, которые не участвуют в программах. Кроме того, СМИ будет запрещено вмешиваться в личную жизнь, и это будет оправдываться законным интересом общественности. А съемка в государственных или частных учреждениях будет производиться только с разрешения владельца, за исключением случаев высокого общественного интереса. Также будет запрещено снимать и распространять материалы, на которых есть пострадавшие от несчастных случаев или личной трагедии без их согласия. "Принятие проекта обусловлено внедрением британской модели медиауслуг в грузинское законодательство с целью преодоления проблем, связанных с обеспечением качественного и объективного вещания", – поясняют авторы проекта. Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, парламент грузии, сми
грузия, новости, политика, парламент грузии, сми
Парламент Грузии утвердил в первом чтении новые требования к СМИ
Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в законодательство, которые определят новые требования к новостям, передаваемым СМИ, зарегистрированным в Грузии.
Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно. Ранее в законе не было требования о непредвзятости.
Кроме того, для СМИ вводятся требование при представлении статистической информации указывать источник и запрет на использование инсценировок и постановок в новостях, а в других программах при использовании инсценировок надо будет четко указывать, что это реконструкция или инсценировка.
Все источники должны быть идентифицированы, а при использовании анонимного источника это должно быть четко указано.
Исправление ошибок должно быть открытым и незамедлительным. Кроме того, любое заинтересованное лицо, чьи интересы были затронуты при передаче фактов, имеет право обжаловать этот факт в течение 10 дней и потребовать исправления ошибки. Если вещатель откажется исправлять ошибки, то жалобу можно будет подать в Национальную комиссию по коммуникациям или в суд.
Помимо этого, СМИ будут обязаны разделять факт и комментарий, а членам партий будет запрещено вести информационные выпуски, а также работать журналистами.
Также СМИ обяжут соблюдать баланс при освещении политического или другого спора. Кроме того, им будет запрещено распространять информацию о политическом либо другом противостоянии на основании отношения личного мнения вещателя, а также будет запрещено высказывать поддержку политической партии, общественному или религиозному объединению.
В СМИ вводится обязательство на ответ второй стороны, а приглашение одной стороны не должно будет использоваться как средство нападения на те группы, которые не участвуют в программах.
Кроме того, СМИ будет запрещено вмешиваться в личную жизнь, и это будет оправдываться законным интересом общественности. А съемка в государственных или частных учреждениях будет производиться только с разрешения владельца, за исключением случаев высокого общественного интереса.
Также будет запрещено снимать и распространять материалы, на которых есть пострадавшие от несчастных случаев или личной трагедии без их согласия.
Тайная съемка будет допустима лишь в том случае, когда событие представляет высокий интерес общественности, а также служит добыче новых доказательств и для проведения социологического исследования.
"Принятие проекта обусловлено внедрением британской модели медиауслуг в грузинское законодательство с целью преодоления проблем, связанных с обеспечением качественного и объективного вещания", – поясняют авторы проекта.
Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".