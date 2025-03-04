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С Метехского моста в Тбилиси в реку сорвалась машина, водитель погиб – видео
С Метехского моста в Тбилиси в реку сорвалась машина, водитель погиб – видео
Sputnik Грузия
Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в реку Кура с Метехского моста в Тбилиси. Спасательная операция в центре столицы Грузии продолжалась около 4 часов 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T21:40+0400
2025-03-04T21:40+0400
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К поискам машины на дне реки были привлечены водолазы. Когда спасатели достали из Куры автомобиль, выяснилось, что это Ford Fusion черного цвета. Внутри находился водитель, который погиб. Как заявили сотрудники полиции, год назад на этом же месте произошел похожий случай. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дтп, происшествия, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дтп, происшествия, тбилиси, видео
С Метехского моста в Тбилиси в реку сорвалась машина, водитель погиб – видео
21:40 04.03.2025 (обновлено: 21:57 04.03.2025)
Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в реку Кура с Метехского моста в Тбилиси. Спасательная операция в центре столицы Грузии продолжалась около 4 часов
К поискам машины на дне реки были привлечены водолазы. Когда спасатели достали из Куры автомобиль, выяснилось, что это Ford Fusion черного цвета. Внутри находился водитель, который погиб.
Как заявили сотрудники полиции, год назад на этом же месте произошел похожий случай. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.