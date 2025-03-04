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С Метехского моста в Тбилиси в реку сорвалась машина, водитель погиб – видео

С Метехского моста в Тбилиси в реку сорвалась машина, водитель погиб – видео

Sputnik Грузия

Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в реку Кура с Метехского моста в Тбилиси. Спасательная операция в центре столицы Грузии продолжалась около 4 часов 04.03.2025, Sputnik Грузия

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К поискам машины на дне реки были привлечены водолазы. Когда спасатели достали из Куры автомобиль, выяснилось, что это Ford Fusion черного цвета. Внутри находился водитель, который погиб. Как заявили сотрудники полиции, год назад на этом же месте произошел похожий случай. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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