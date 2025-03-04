Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250304/s-metekhskogo-mosta-v-tbilisi-v-reku-sorvalas-mashina-voditel-pogib---video-292356996.html
С Метехского моста в Тбилиси в реку сорвалась машина, водитель погиб – видео
С Метехского моста в Тбилиси в реку сорвалась машина, водитель погиб – видео
Sputnik Грузия
Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в реку Кура с Метехского моста в Тбилиси. Спасательная операция в центре столицы Грузии продолжалась около 4 часов 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T21:40+0400
2025-03-04T21:57+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
дтп
происшествия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/04/292356825_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ae3b20afa2e9d770e460cd336d9def6.jpg
К поискам машины на дне реки были привлечены водолазы. Когда спасатели достали из Куры автомобиль, выяснилось, что это Ford Fusion черного цвета. Внутри находился водитель, который погиб. Как заявили сотрудники полиции, год назад на этом же месте произошел похожий случай. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/04/292356825_199:0:1159:720_1920x0_80_0_0_917f02d7ae4fea03e565bad37caad0bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дтп, происшествия, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дтп, происшествия, тбилиси, видео

С Метехского моста в Тбилиси в реку сорвалась машина, водитель погиб – видео

21:40 04.03.2025 (обновлено: 21:57 04.03.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в реку Кура с Метехского моста в Тбилиси. Спасательная операция в центре столицы Грузии продолжалась около 4 часов
К поискам машины на дне реки были привлечены водолазы. Когда спасатели достали из Куры автомобиль, выяснилось, что это Ford Fusion черного цвета. Внутри находился водитель, который погиб.
Как заявили сотрудники полиции, год назад на этом же месте произошел похожий случай. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0