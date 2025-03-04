https://sputnik-georgia.ru/20250304/sbornaya-gruzii-po-futbolu-u19-v-domashnem-matche-obygrala-izrail-292347270.html

Сборная Грузии по футболу U19 в домашнем матче обыграла Израиль

Сборная Грузии по футболу U19 в домашнем матче обыграла Израиль

Sputnik Грузия

Команда под руководством Лаши Пирцхалишвили проведет второй товарищеский матч против Израиля 5 марта в 18:00 04.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-04T15:49+0400

2025-03-04T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу до 19 лет в товарищеском матче обыграла команду Израиля на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси – 2:1. Первыми счет в игре открыли гости на 15-й минуте. Равновесие было восстановлено на 18-й минуте одним из лидеров сборной Грузии Сабой Самушия. Победный гол на 89-й минуте забил Георгий Мепаришвили ударом головой после розыгрыша стандарта. Во многом благодаря отличной игре вратаря сборной Грузии Мате Саури, который отразил несколько опасных ударов, счет на табло так и не изменился. Команда под руководством Лаши Пирцхалишвили проведет второй товарищеский матч против Израиля 5 марта в 18:00 на стадионе имени Давида Петриашвили "Петро Арена". Товарищеские матчи с Израилем станут генеральной репетицией для сборной U19, которой предстоит встретиться с Польшей, Словакией и Черногорией в элитном раунде чемпионата Европы 2025 года. Матчи группового этапа примет Грузия. U19. Элитный раунд В элитном раунде примут участие 27 команд, прошедших отборочный этап, а также сборная Португалии, получившая автоматическую путевку. Семь победителей групп элитного раунда с 13 по 26 июня 2025 года сыграют в финальном этапе вместе с хозяевами турнира – Румынией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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