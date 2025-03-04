https://sputnik-georgia.ru/20250304/tramp-ne-protiv-briks-on-za-dollar--sopredsedatel-rossiysko-kitayskogo-komiteta-292340447.html
Трамп не против БРИКС, он за доллар – сопредседатель Российско-Китайского комитета
Трамп не против БРИКС, он за доллар – сопредседатель Российско-Китайского комитета
Sputnik Грузия
Сопредседатель Российско-Китайского комитета Титов считает, что цель президента США – не бороться с БРИКС, а защитить доллар 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T10:40+0400
2025-03-04T10:40+0400
2025-03-04T11:23+0400
в мире
россия
бразилия
индия
китай
борис титов
брикс
нато
дональд трамп
президент сша дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/18/290516392_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_8c04d57419b60b256e0fa175a4fc22f9.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. БРИКС не является вызовом для президента США Дональда Трампа, поскольку его не волнуют объединения разных государств, а больше будущее расчетов в долларах, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, сообщает РИА Новости. Ранее глава Белого дома сказал, что альянс БРИКС "мертв" после его угроз ввести пошлины против государств объединения, если они реализуют планы по созданию альтернативной американскому доллару валюты.Следовательно, по мнению Титова, Трампа волнует не сама организация, а стабильное будущее доллара. По его словам, "доллар, конечно, мощная валюта, у нее большой оборот, но тем не менее он должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой". Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
бразилия
индия
китай
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/18/290516392_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_99378a012db2205cbd9a44f2289f84da.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, бразилия, индия, китай, борис титов, брикс, нато, дональд трамп, президент сша дональд трамп, сша, доллар, экономика
в мире, россия, бразилия, индия, китай, борис титов, брикс, нато, дональд трамп, президент сша дональд трамп, сша, доллар, экономика
Трамп не против БРИКС, он за доллар – сопредседатель Российско-Китайского комитета
10:40 04.03.2025 (обновлено: 11:23 04.03.2025)
Сопредседатель Российско-Китайского комитета Титов считает, что цель президента США – не бороться с БРИКС, а защитить доллар
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik.
БРИКС не является вызовом для президента США Дональда Трампа, поскольку его не волнуют объединения разных государств, а больше будущее расчетов в долларах, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, сообщает РИА Новости
.
Ранее глава Белого дома сказал, что альянс БРИКС "мертв" после его угроз ввести пошлины против государств объединения, если они реализуют планы по созданию альтернативной американскому доллару валюты.
"Он (Трамп – ред.) не нацелен против БРИКС, я не думаю, что его пугают какие-то объединения, даже в которые не входят Соединенные Штаты. Более того, он сегодня даже очень скептически относится к таким объединениям, как НАТО или ЕС, он предпочитает выстраивать отношения конкретно с отдельными странами", – заявил Титов.
Следовательно, по мнению Титова, Трампа волнует не сама организация, а стабильное будущее доллара.
"Он видит, что все больше и больше отношения строятся или на национальных валютах, или в каких-то групповых платежных единицах, которые потенциально могут быть созданы, поэтому его волнует судьба доллара, и вот таким способом он ее пытается сохранить. Я думаю, что в любом случае процесс не остановить, это касается не только России и не только БРИКС", – отметил Титов.
По его словам, "доллар, конечно, мощная валюта, у нее большой оборот, но тем не менее он должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой".
Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.