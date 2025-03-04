https://sputnik-georgia.ru/20250304/tramp-ne-protiv-briks-on-za-dollar--sopredsedatel-rossiysko-kitayskogo-komiteta-292340447.html

Трамп не против БРИКС, он за доллар – сопредседатель Российско-Китайского комитета

Трамп не против БРИКС, он за доллар – сопредседатель Российско-Китайского комитета

Sputnik Грузия

Сопредседатель Российско-Китайского комитета Титов считает, что цель президента США – не бороться с БРИКС, а защитить доллар 04.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. БРИКС не является вызовом для президента США Дональда Трампа, поскольку его не волнуют объединения разных государств, а больше будущее расчетов в долларах, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, сообщает РИА Новости. Ранее глава Белого дома сказал, что альянс БРИКС "мертв" после его угроз ввести пошлины против государств объединения, если они реализуют планы по созданию альтернативной американскому доллару валюты.Следовательно, по мнению Титова, Трампа волнует не сама организация, а стабильное будущее доллара. По его словам, "доллар, конечно, мощная валюта, у нее большой оборот, но тем не менее он должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой". Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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