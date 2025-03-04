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В Грузии появится своя база ДНК
В Грузии появится своя база ДНК
Sputnik Грузия
Брать ДНК будут иметь право МВД Грузии, Специальная пенитенциарная служба и сотрудники Национального бюро экспертизы 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T19:55+0400
2025-03-04T19:55+0400
2025-03-04T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил пакет законов о создании в стране базы ДНК для раскрытия преступлений и идентификации лиц. Согласно основному закону "О базе данных ДНК" образцы ДНК будут браться у всех осужденных и обвиняемых в Грузии, лиц и жертв, фигурирующих в уголовном деле, и образцы с предметов с места происшествия. Остальные лица могут внести свой профиль ДНК в базу по желанию. Сроки и условия хранения образцов ДНК таких лиц будут определяться правительством. Для осужденных и обвиняемых за преступления срок хранения будет зависеть от тяжести преступления и составлять от 30 до 75 лет, для несовершеннолетних преступников – от 10 до 75 лет. В случае оправдательного приговора ДНК будет уничтожаться. В случае смерти лица, сдавшего образец, его данные будут храниться в базе 10 лет. Брать ДНК будут иметь право МВД Грузии, Специальная пенитенциарная служба и сотрудники Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули. Все образцы будут храниться по единой системе, и на каждом профиле будут указаны следующие данные: имя, фамилия, год рождения и паспортные данные, дата взятия ДНК, данные берущего образец, номер уголовного дела (если такой существует), согласие на взятие образца. Закон вступит в силу с 1 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба, мвд грузии, днк
грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба, мвд грузии, днк
В Грузии появится своя база ДНК
Брать ДНК будут иметь право МВД Грузии, Специальная пенитенциарная служба и сотрудники Национального бюро экспертизы
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил пакет законов о создании в стране базы ДНК для раскрытия преступлений и идентификации лиц.
Согласно основному закону "О базе данных ДНК" образцы ДНК будут браться у всех осужденных и обвиняемых в Грузии, лиц и жертв, фигурирующих в уголовном деле, и образцы с предметов с места происшествия. Остальные лица могут внести свой профиль ДНК в базу по желанию. Сроки и условия хранения образцов ДНК таких лиц будут определяться правительством.
Для осужденных и обвиняемых за преступления срок хранения будет зависеть от тяжести преступления и составлять от 30 до 75 лет, для несовершеннолетних преступников – от 10 до 75 лет. В случае оправдательного приговора ДНК будет уничтожаться. В случае смерти лица, сдавшего образец, его данные будут храниться в базе 10 лет.
Брать ДНК будут иметь право МВД Грузии, Специальная пенитенциарная служба и сотрудники Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.
Все образцы будут храниться по единой системе, и на каждом профиле будут указаны следующие данные: имя, фамилия, год рождения и паспортные данные, дата взятия ДНК, данные берущего образец, номер уголовного дела (если такой существует), согласие на взятие образца.
Закон вступит в силу с 1 июня 2025 года.