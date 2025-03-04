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В Грузии в УК намерены вернуть понятие "измена родине"
В Грузии в УК намерены вернуть понятие "измена родине"
Sputnik Грузия
Статья о государственной измене существовала в УК Грузии до 2007 года, но после была изъята 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T23:19+0400
2025-03-04T23:19+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Уголовный кодекс, согласно которым в Грузии появится термин "измена родине". Изменой родине будет считаться ряд преступлений против государства, совершенные гражданами Грузии. Статья о государственной измене существовала в УК Грузии до 2007 года, но после была изъята. Причиной изъятия статьи о государственной измене было названо то, что статья является декларативной нормой и не несет правовой нагрузки, а также то, что такой статьи не существует в международном законодательстве ведущих стран мира. Какие преступления станут госизменой Преступлениями против государства в Грузии считаются: нарушение территориальной неприкосновенности Грузии, заключение антиконституционных договоров или ведение антиконституционных переговоров, посягательство на внешнюю безопасность Грузии, поступление на службу в иностранной разведке и посягательство на обороноспособность Грузии. Также в перечень подобных преступлений входят: выдача государственной тайны, шпионаж, заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии и саботаж. В список также входит оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика
грузия, новости, политика
В Грузии в УК намерены вернуть понятие "измена родине"
23:19 04.03.2025 (обновлено: 23:53 04.03.2025)
Статья о государственной измене существовала в УК Грузии до 2007 года, но после была изъята
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Уголовный кодекс, согласно которым в Грузии появится термин "измена родине".
Изменой родине будет считаться ряд преступлений против государства, совершенные гражданами Грузии.
Срок наказания определялся конкретной статьей УК Грузии о преступлениях против государства, а при вынесении приговора статья "Измена родине" просто будет добавлена в список обвинений.
Статья о государственной измене существовала в УК Грузии до 2007 года, но после была изъята. Причиной изъятия статьи о государственной измене было названо то, что статья является декларативной нормой и не несет правовой нагрузки, а также то, что такой статьи не существует в международном законодательстве ведущих стран мира.
Какие преступления станут госизменой
Преступлениями против государства в Грузии считаются: нарушение территориальной неприкосновенности Грузии, заключение антиконституционных договоров или ведение антиконституционных переговоров, посягательство на внешнюю безопасность Грузии, поступление на службу в иностранной разведке и посягательство на обороноспособность Грузии.
Также в перечень подобных преступлений входят: выдача государственной тайны, шпионаж, заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии и саботаж.
В список также входит оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности.