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Военная помощь Киеву приостановлена – Вашингтон

Военная помощь Киеву приостановлена – Вашингтон

Sputnik Грузия

Президент США Трамп и его советники пришли к выводу, что Вашингтон не может помогать Киеву после инцидента в Белом доме 04.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-04T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Президент Америки Дональд Трамп должен увидеть готовность Киева к мирному урегулированию конфликта с Россией, а до тех пор Вашингтон приостанавливает всякую военную помощь Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал. Уточняется, что речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, киев, вашингтон, сша, дональд трамп, белый дом, владимир зеленский, украина, обострение ситуации вокруг украины, президент сша дональд трамп