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Военная помощь Киеву приостановлена – Вашингтон
Военная помощь Киеву приостановлена – Вашингтон
Sputnik Грузия
Президент США Трамп и его советники пришли к выводу, что Вашингтон не может помогать Киеву после инцидента в Белом доме 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T10:22+0400
2025-03-04T10:22+0400
2025-03-04T11:16+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Президент Америки Дональд Трамп должен увидеть готовность Киева к мирному урегулированию конфликта с Россией, а до тех пор Вашингтон приостанавливает всякую военную помощь Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал. Уточняется, что речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, киев, вашингтон, сша, дональд трамп, белый дом, владимир зеленский, украина, обострение ситуации вокруг украины, президент сша дональд трамп
Военная помощь Киеву приостановлена – Вашингтон
10:22 04.03.2025 (обновлено: 11:16 04.03.2025)
Президент США Трамп и его советники пришли к выводу, что Вашингтон не может помогать Киеву после инцидента в Белом доме
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik.
Президент Америки Дональд Трамп должен увидеть готовность Киева к мирному урегулированию конфликта с Россией, а до тех пор Вашингтон приостанавливает всякую военную помощь Украине, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американский телеканал.
"Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", – указано в сообщении.
Уточняется, что речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.