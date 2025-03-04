https://sputnik-georgia.ru/20250304/zaklyuchennye-v-tyurmakh-gruzii--pervaya-statistika-za-2025-god-292315726.html

Заключенные в тюрьмах Грузии – первая статистика за 2025 год

Заключенные в тюрьмах Грузии – первая статистика за 2025 год

Sputnik Грузия

Из общего числа заключенных только 1,7 тысячи ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки 04.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-04T13:58+0400

2025-03-04T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В Грузии, по данным на 1 февраля 2025 года, насчитывалось около 8,2 тысячи заключенных, в том числе более 1 тысячи иностранных граждан, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Основную часть заключенных составляют мужчины, также в грузинских тюрьмах на 1 февраля находилось 377 женщин, из них 99 – иностранки. Средний возраст заключенных – 30-50 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии находится 74 несовершеннолетних и 70 лиц старше 70 лет. Из общего числа заключенных только 1,7 тысячи ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки. Заполненность тюрем В целом на 1 февраля 2025 года тюрьмы Грузии были заполнены на 60,7%. Обвиняемые размещены в восьми из 14 тюрем Грузии: более половины из них ждали своего приговора в учреждении по исполнению наказаний №8 в Тбилиси. Что касается уже приговоренных, то более 40% осужденных отбывают свое наказание в двух тюрьмах в Рустави, еще 14,9% – в Тбилиси. Остальные заключенные размещены в остальных 11 тюрьмах. За что и где сидят Из общего числа осужденных 66% отбывает свои сроки за экономические преступления и преступления против человека, включая убийство и нанесение вреда здоровью, еще 24% осуждены за преступления против общественной безопасности и правопорядка. При этом в тюрьме особого риска, где содержатся особо опасные преступники, совершившие преступления неоднократно, размещены 186 осужденных, что составляет 2,7% от общего числа. Остальные заключенные размещены в тюрьмах закрытого и наполовину открытого типа. В учреждении для подготовки к освобождению размещены 197 заключенных, они имеют право на время покидать тюрьму для работы или учебы. Женщины и несовершеннолетние в Грузии содержатся в отдельных учреждениях исполнения наказаний. Условия содержания В Грузии заключенные имеют право работать и получать образование. При этом при хорошем поведении заключенные имеют право поступить в вуз, уже отбывая наказание. По данным на 1 февраля, школьное образование получали 68 заключенных, а высшее – 44. Еще 236 заключенных получали в тюрьмах Грузии профессиональное образование. Работали 1 005 осужденных. За свою работу осужденные получают деньги на банковскую карточку и могут или тратить их в тюремном магазине, или отправлять своим семьям. По данным "Сакстата", в браке находится половина всех заключенных в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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