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СВО: обстановка на Покровском направлении

СВО: обстановка на Покровском направлении

Sputnik Грузия

Российские войска уверенно владеют инициативой в зоне СВО, они успешно наступают в Донбассе, штурмуют город Покровск с фронта и с флангов, читайте в материале... 05.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Российские клещи формируются (сжимаются) южнее и севернее города Покровска. Сегодня штурмовые подразделения с боями освобождают от бандеровцев село Песчаное – в пяти километрах от южной окраины Покровска. Высокая интенсивность боевых действий наблюдается близ населенных пунктов Удачное и Успеновка. Украинское командование еще пытается укрепить покровскую оборону железными клетками для людей в окопах, перебросить в город элитные части, однако военное руководство уже оставило Покровск, и руководит подчиненными из днепропетровского далека. Ранее российские войска взяли под контроль населенные пункты Даченское, Новоандреевка, и автотрассу Покровск-Курахово. Оборона противника сокрушена восточнее Мирнограда, блокирована автотрасса Покровск-Константиновка. Неслучайно военный аналитик издания Bild Юлиан Репке заметил: "Нет никаких признаков того, что ранее успешная тактика фланговых обходов не приведет к успеху, и еще одному городу, снова взятому россиянами". Успешный штурм Покровска, и развитие наступления позволят российским войскам выйти на оперативный простор в Днепропетровской области, а также достичь Славянско-Краматорской агломерации, где расположен последний крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе. Наступательная операция на Покровском направлении отличается самой высокой за время СВО концентрацией ударных БПЛА на передовой. При этом украинская военная разведка мрачно прогнозирует: российские войска с июня будут запускать одновременно по 500 дронов-камикадзе типа "Герань". В два с половиной раза больше, чем сегодня. И наверняка российские дроны станут еще "умнее". Горячая весна 2025 года Кроме Покровска, ВС России методично наносят высокоточные комбинированные удары на всю глубину оперативного тыла противника. В ночь на 4 марта российские ракеты, ударные дроны и крупнокалиберные авиабомбы с УМПК прилетели по объектам ВСУ и ВПК в городах Миргороде, Харькове, Сумах, Светловодске, Кременчуге. Склады с вооружением украинской армии взлетели на воздух в Одессе. Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили: 656 самолетов, 283 вертолета, более 45 260 БПЛА, 600 зенитных ракетных комплексов, почти 22 тысячи танков и других бронемашин, 24 тысячи артустановок и РСЗО противника 1 523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 224 орудия полевой артиллерии и минометов. Такая статистика не обещает ВСУ и НАТО ничего хорошего. История "покровской фортеции" вполне предсказуема. Западные аналитики отмечают важное военное (оперативно-стратегическое) и экономическое значение Покровска для сталелитейной промышленности, энергетики, и ВВП. Открытая в 1990-м году уникальная шахта "Покровское" располагает запасами более 5 млн тонн коксующегося угля. На соседней шахте "Новогродовская" только в 2020 году добыто более 1 млн тонн угля. Временная украинская оккупация российского города Покровска позволяет киевскому режиму питать некие иллюзии о возвращении "светлого прошлого". Совершенно напрасно – российские войска наступают по всему фронту, а Западная Европа тащит бандеровскую Украину и главного "предателя еврейского народа" в такое пекло, где коксующийся уголь не понадобится. Простой пример: Киев получил еще одну партию танков из Польши – около 60 модернизированных Т-72, за три года ВСУ потеряли около 7 000 танков (включая западные), то есть ежедневно сгорают в среднем шесть украинских танков. Подарок Варшавы рассчитан на десять дней боев. Если отделить жалкие поставки и пустые обещания европейских лидеров от реальности, вероятность мирного урегулирования конфликта сохраняется, и зависит, прежде всего, от конструктивных переговоров США и России. Отнюдь не от количества на Украине западных "миротворцев" с боевыми барабанами. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сегодня еще раз напомнил соседям по планете, что Россия "категорически против" присутствия иностранных войск на Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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россия, аналитика, в мире, украина, донбасс, баку, нато, обострение ситуации вокруг украины, политика