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Безумие надо остановить – президент США о конфликте на Украине
Безумие надо остановить – президент США о конфликте на Украине
Sputnik Грузия
Президент США Трамп считает российско-украинский конфликт кровавым безумием, который надо остановить 05.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-05T10:43+0400
2025-03-05T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Комментируя конфликт на Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что настало время остановить это безумие, убийства и бессмысленный конфликт, сообщает РИА Новости.Накануне Дональд Трамп выступил перед конгрессменами США, где озвучил свои взгляды на существующие вызовы. Среди прочего он прокомментировал и ситуацию на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, дональд трамп, украина, россия, сша, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, дональд трамп, украина, россия, сша, обострение ситуации вокруг украины
Безумие надо остановить – президент США о конфликте на Украине
10:43 05.03.2025 (обновлено: 10:54 05.03.2025)
Президент США Трамп считает российско-украинский конфликт кровавым безумием, который надо остановить
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Комментируя конфликт на Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что настало время остановить это безумие, убийства и бессмысленный конфликт, сообщает РИА Новости
.
"Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства. Пришло время положить конец бессмысленной войне", – сказал Трамп во время обращения к конгрессу.
Накануне Дональд Трамп выступил перед конгрессменами США, где озвучил свои взгляды на существующие вызовы. Среди прочего он прокомментировал и ситуацию на Украине.