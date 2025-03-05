https://sputnik-georgia.ru/20250305/bezumie-nado-ostanovit---prezident-ssha-o-konflikte-na-ukraine-292364202.html

Безумие надо остановить – президент США о конфликте на Украине

Безумие надо остановить – президент США о конфликте на Украине

Sputnik Грузия

Президент США Трамп считает российско-украинский конфликт кровавым безумием, который надо остановить 05.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Комментируя конфликт на Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что настало время остановить это безумие, убийства и бессмысленный конфликт, сообщает РИА Новости.Накануне Дональд Трамп выступил перед конгрессменами США, где озвучил свои взгляды на существующие вызовы. Среди прочего он прокомментировал и ситуацию на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, дональд трамп, украина, россия, сша, обострение ситуации вокруг украины